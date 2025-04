César Sampaio nega interferência de Neymar e acredita em recuperação do Santos

O Santos não está no seu melhor momento no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (27), o Peixe foi derrotado pelo Bragantino, por 2 a 1, e segue na zona de rebaixamento do torneio, com apenas quatro pontos.

Para o treinador interino César Sampaio, os erros fizeram a diferença para o resultado. O comandante recordou que os gols sofridos saíram após erros individuais e também enfatizou as ausências no time por conta de lesão.

“No momento em que a gente está, qualquer erro pode ser fatal. Nos dois gols que nós levamos, a bola estava no nosso pé. Mas, foi o que eu disse no vestiário para eles, se o problema está aqui, a solução também está. Eu menciono a falta de melhores opções por conta de lesões de jogadores de referência no meio de campo”, afirmou.

A escalação do Peixe causou polêmica ao longo da semana. O time teve apenas uma mudança com relação ao postado por Neymar no Instagram e treinado nos últimos dias. Sampaio negou a influência do craque e explicou a presença de Luisão na lateral direita.

“Não foi influência nenhuma do Ney. É lógico que nós conversamos com todos, os jogadores mais experientes principalmente, mas as decisões são minhas, eu compartilho com meus assistentes. Eu utilizei o Luisão nesta função porque no Novorizontino ele já havia jogado de lateral. Até o momento do erro, que gerou o gol, ele vinha fazendo aquilo que a gente tinha combinado. Do gol em diante a gente teve que mudar a equipe, com um viés mais ofensivo”, ressaltou.

Momento ruim

Sampaio não esconde que o momento do Santos não é bom. O treinador reforçou que tem se dedicado ao máximo, assim como os jogadores, mas confessa que ainda não tem sido o suficiente e que grupo pode entregar mais.

“Eu tenho entregado meu melhor diariamente, dentro daquilo que posso, e tenho visto que os atletas também estão entregando. Mas acho que nós podemos melhorar, podemos contribuir de uma maneira melhor do que a gente tem feito até aqui, porque ainda não é o suficiente. Não foi para fazer isso que fomos contratados”, realçou.

Vai seguir no comando do Santos?

Durante a semana, surgiu uma possibilidade de uma possível efetivação de César Sampaio. Depois da derrota, o técnico colocou que está à disposição do clube e que não trabalha com preocupação quanto a qual cargo irá ocupar.

“Dentro do meu contrato tinha essa possibilidade de assumir o cargo interinamente e os resultados dizem muita coisa. De verdade, eu não tenho preocupação nenhuma, eu não quero ser um problema ou preocupação para o Santos. Eu quero só ajudar, estou aqui para expor o que tenho de melhor. A gente sabe a complexidade de uma troca de treinador, a gente não pode errar”, pontuou.

