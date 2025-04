Dudu no Botafogo? Diretor elogia: ‘Se encaixa em qualquer clube’

Dudu chegou ao Cruzeiro no início do ano - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Atacante do Cruzeiro, Dudu pode estar de saída do clube mineiro. Dono da SAF da Raposa, Pedro Lourenço, neste domingo (27), em Uberlândia, antes da vitória sobre o Vasco por 1 a 0, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, acenou com esta possibilidade ao ser questionado por torcedores sobre o astro. Em seguida, a Rádio Itatiaia colocou o jogador na mira do Botafogo.

Dudu chegaria como opção para o Super Mundial de Clubes, a partir de junho, nos Estados Unidos. No Mais Tradicional, o diretor de gestão esportiva, Alessandro Brito, elogiou o jogador, porém, frisou que o Botafogo ainda não fez nenhum movimento na direção do atacante.

“Não teve nada, mas é um atleta bem interessante. Dudu se encaixa em qualquer time do Brasil”, disse Brito, à rádio mineira.

O jogador de 33 anos não anda nada bem no Cruzeiro. Afinal, o técnico Leonardo Jardim o barrou para o jogo contra o Vasco. Recentemente, ele também reclamou da falta de oportunidades com o técnico português.

A diretoria do Cruzeiro, junto a representantes do atleta, vai buscar uma solução para o futuro de Dudu. A fera tem contrato com a Raposa até o fim de 2027.

