Rusga entre Dudu e Cruzeiro já teve até conversa aberta sobre rescisão

O clima azedou de vez entre Cruzeiro e Dudu. O atacante está afastado do elenco e nem viajou para Uberlândia, onde a Raposa bateu o Vasco por 1 a 0 neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. De casa, ele viu o empresário Pedro Lourenço, proprietário de 90% da Sociedade Anônima do Futebol do time celeste, indicar com um gesto com a mão que ele está de saída do clube. E isso já foi, de fato, falado nos bastidores.

Dudu não concorda com os métodos de trabalho do técnico Leonardo Jardim. No entanto, ele externou isso dentro do clube e chegou a ter uma reunião com Pedro Lourenço para dialogar sobre o assunto. A situação gerou desconforto geral. Aliás, esse foi um dos motivos que o levaram à geladeira.

Tanto Dudu quanto os empresários, aliás, deixaram claro: pague o valor estabelecido em contrato para a saída, e o atleta não seria problema. O caso será debatido ainda nesta semana. No entanto, o clima não anda nada bom entre as partes. O camisa 7 tem contrato com a Raposa até dezembro de 2027 e recebe um dos maiores salários do elenco.

Entrevista bombástica

A gota d’água, apesar de tudo citado anteriormente, foi a entrevista dada por Dudu criticando o treinador por colocá-lo na reserva.

“Eu não me sinto bem. É ruim quando você é titular praticamente a vida toda e se torna reserva. Você tem que se adaptar a isso. No meu modo de ver, eu estava vindo de uma sequência boa. Não sei por que o treinador fez essa opção de ter me tirado do time, mas respeito. É trabalhar para retomar a posição”, disparou contra o português.

Reuniões acontecerão nesta semana. Mas a tendência hoje é que Dudu deixe a Toca da Raposa II.

