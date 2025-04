Alexandre Pato, família Abravanel, ex-BBB e cantor: famosos curtem Flamengo x Corinthians no Maracanã

Famosos comparecem em goleada do Flamengo no Maracanã - (crédito: Foto: Reprodução)

Um clássico interestadual entre Flamengo e Corinthians nunca é um jogo qualquer, ainda mais quando se tem o Maracanã como palco. Além da capacidade máxima nas arquibancadas — de ingressos disponíveis —, a goleada rubro-negra por 4 a 0 ainda ocorreu sob os olhares de astros do esporte, da televisão e da música nos camarotes do Mário Filho. O evento também contou com transmissão especial de 60 anos da Globo, com show do Belo e diversas ações no decorrer da exibição.

O clima festivo do domingo de sol no Maracanã contou com três nomes de peso do esporte brasileiro: Alexandre Pato, Diego Hypolito e Isaquias Queiroz (atleta do Flamengo). O ex-Corinthians, aliás, compareceu junto à esposa, filha de Silvio Santos, e outra parte da família Abravanel. A presença de Patrícia, irmã de Rebeca, casada com o jogador, foi a mais notada entre os torcedores.

Além dos citados, o rubro-negro Wesley Safadão também marcou presença no estádio. A presença do cantor no Maracanã, porém, ocorre de forma mais habitual — bem como ações voltadas ao clube. Recentemente, o artista tornou-se, também, embaixador da nova patrocinadora máster do Rubro-Negro, a FlaBet.

Flamengo domina o Corinthians

Show e festa fora de campo, baile dentro dele. O Rubro-Negro fez valer a presença recorde de torcedores na temporada e promoveu um espetáculo diante do adversário na goleada por 4 a 0, pela sexta rodada do Brasileirão. Cebolinha abriu o caminho para o triunfo aos quatro minutos, aproveitando a falha defensiva dos paulistas para marcar um belo gol.

O Rubro-Negro controlou todas as ações do jogo e alcançou 74% de posse de bola ainda durante a primeira etapa, com atuações coletivas e individuais notórias. Pedro, que iniciou como titular pela primeira vez desde sua recuperação de lesão, não decepcionou. O camisa 9 deu assistência para Arrascaeta marcar um golaço — segundo da partida —, após bela jogada de pivô.

Pedro ainda guardou o dele ao pressionar a saída de bola adversária num lance típico do esfarelamento do Corinthians no jogo. Revelado no Ninho do Urubu, Hugo Souza errou na saída e no posicionamento antes de deixar o gol livre para o camisa 9 ampliar a vantagem ainda na etapa inicial.

Pedro consolida vitória no segundo tempo

O Rubro-Negro não quis saber de vantagem e manteve o ritmo na etapa final, mas a goleada só se confirmou aos 30 minutos. Arrascaeta sofreu um toque dentro da área, e o VAR confirmou o pênalti — não assinalado em campo. Pedro, ovacionado por torcedores, converteu e fechou a contagem para os mandantes.

Embora tenha participado como titular, Pedro ainda cumpre o retorno gradual aos gramados e trabalha para retomar a melhor forma física. O entendimento, porém, é que o atacante já tem dado respostas interessantes neste sentido. O camisa 9 deixou o campo para entrada de Bruno Henrique em seu duelo de número 300 com a camisa rubro-negra.

O Corinthians, por sua vez, pouco conseguiu fazer diante da pressão rubro-negra. Para se ter uma ideia, Yuri Alberto, artilheiro do time, tocou na bola pela primeira vez somente aos 15 minutos. Tentativas esporádicas de contra-ataques e cruzamentos não surtiram efeito, e o Flamengo administrou a vantagem com tranquilidade, conforme a estratégia ideal em campeonatos de pontos corridos.

Liderança do Brasileirão

Por consequência do resultado expressivo e da derrota do Palmeiras para o Bahia, o Flamengo assumiu a liderança do Brasileirão. Os comandados de Filipe Luís agora somam 14 pontos, um de vantagem para o Alviverde de Abel, com 13 de saldo de gols. O Rubro-Negro, aliás, detém o melhor ataque e defesa do Brasileirão, com 15 pró e dois contra. Com 11 tentos, o Mirassol ocupa segunda melhor média ofensiva do torneio, enquanto o Verdão, com três sofridos, se destaca defensivamente.

