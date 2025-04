Arias se torna o terceiro estrangeiro com mais jogos pelo Fluminense

Arias em ação na derrota do Fluminense para o Botafogo no Nilton Santos - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

O clássico entre Botafogo e Fluminense, no último sábado (26) representou uma marca importante para Jhon Arias. Afinal, o colombiano entrou no Top 3 de estrangeiros com mais jogos na história do Tricolor de Laranjeiras, igualando outro ídolo da torcida, Romerito.

Dessa forma, o jogador agora soma 214 partidas desde sua chegada, em 2002, o mesmo número do paraguaio, campeão brasileiro pelo clube em 1984. O líder desta estatística é o argentino Darío Conca, que esteve em campo em 272 jogos pelo Tricolor, enquanto Russo está em segundo, com 251.

Em algumas entrevistas, Arias citou Romerito como uma de suas inspirações com a camisa do Flu. Em entrevista na temporada passada, ele falou da relação com o paraguaio.

“Bem, eu tive a linda experiência de conhecer o Romerito. Sei um pouco da história que ele teve no clube, o que representa para o clube, para a torcida. É uma pessoa muito querida por todos os tricolores. E claramente eu estou seguindo a minha história. Sou uma pessoa que trabalho muito para conseguir as coisas que aos poucos estou conseguindo”, disse.

Por fim, o jogador analisou a atuação do Fluminense na derrota por 2 a 0 para o Botafogo, no Nilton Santos. Este foi o primeiro revés da equipe sob o comando do técnico Renato Gaúcho e o oitavo consecutivo para o arquirrival na história.

“O Botafogo foi melhor, fazer o que? Não vou falar nada (lance de um possível pênalti). Vocês viram pela TV e se não foi pênalti, tudo bem. A gente tem que melhorar”, analisou.