Livre no mercado, Diniz é o favorito de Pedrinho para assumir o Vasco

Pedrinho é fã declarado do estilo de trabalho do técnico Fernando Diniz - (crédito: - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Após a demissão de Fábio Carille, que deixou o clube depois da derrota para o Cruzeiro, a direção do presidente Pedrinho tem um treinador favorito para assumir o comando do Vasco. Assim, trata-se de Fernando Diniz, que já teve uma passagem pelo Cruz-Maltino e está livre no mercado. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar, que o técnico está sem clube desde a saída da Raposa em 27 de janeiro. O profissional já era o favorito na época em que a atual gestão trouxe Carille, porém estava empregado, à frente do clube mineiro.

Fã declarado do estilo de jogo de Fernando Diniz, Pedrinho teme por enfrentar concorrência na busca pelo treinador, que foi campeão da Libertadores pelo Fluminense e teve uma passagem pela Seleção Brasileira. Dentre os clubes da primeira divisão, o Santos também procura um novo comandante.

No último domingo (27), o mandatário cruz-maltino respondeu sobre a possibilidade da chegada do treinador, porém preferiu despistar sobre o assunto.

“Uma coisa é o que eu acredito e outra coisa é o que tem no mercado. É uma luta constante. Sobre o que se acredita de futebol e o que tem para ser ofertado. Existe uma escassez e uma cobrança muito forte de todos os lados. Muitos treinadores que, de repente, gostariam de ter um jogo mais agressivo ou mais ofensivo acabam tendo um jogo mais cauteloso, e as coisas não fluem”, disse. “A minha intenção particularmente é sempre ter o controle do jogo, ter a sensação de que estamos mais próximos de fazer o gol do que levar, de marcar muito forte sempre e pressão. Isso é o que eu desejo. Agora, para a gente conseguir isso, é uma outra questão”, completou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.