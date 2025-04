Dorival será o nono a treinar os quatro grandes do estado de São Paulo

É questão de tempo para Dorival Júnior ser anunciado como o novo técnico do Corinthians. O treinador já esteve no Maracanã, neste domingo (27/4), acompanhando a derrota do Timão por 4 a 0 em cima do Flamengo e tendo o primeiro contato com os jogadores. Contudo, o comandante também se prepara para entrar em uma seleta lista de profissionais que trabalharam nos quatro grandes do estado de São Paulo.

Dorival Júnior se tornará o nono treinador a conseguir o feito. Os outros foram: Aymoré Moreira, Oswaldo Brandão, Rubens Minelli, Carlos Alberto Silva, Nelsinho Baptista, Emerson Leão, Oswaldo de Oliveira e Cuca.

Além disso, Dorival se tornou agora o primeiro treinador a trabalhar em 10 clubes dos conhecidos como mais ”tradicionais” do Brasil. Além do Corinthians, ele já trabalhou no Santos, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Vasco, Fluminense, Cruzeiro, Atlético-MG e Grêmio.

Assim, ele ultrapassou Vanderlei Luxemburgo, que esteve em ação em nove (Corinthians, Santos, Palmeiras, Flamengo, Vasco, Fluminense, Cruzeiro, Atlético-MG e Grêmio).

O contrato de Dorival Júnior com o Corinthians é válido até o fim de 2026, justamente quando se encerra a presidência Augusto Melo no clube. O ex-volante será o quarto treinador da gestão (Mano Menezes, António Oliveira e Ramón Díaz).

Dorival pelo estado de São Paulo

O treinador teve trabalhos distintos, mas com objetivos alcançados pelo estado de São Paulo. Pelo Santos, por exemplo, Dorival foi o treinador da conquista da Copa do Brasil em 2010, com Neymar e Ganso se tornando as grandes estrelas da equipe. Ele ainda dirigiu o time entre 2015 e 2017, período no qual venceu o Paulistão no ano de 2016.

Já no Palmeiras, o treinador ficou pouco tempo e não teve muito sucesso. Contudo, conseguiu o objetivo principal que foi evitar o rebaixamento em 2014. Além disso, ele ficou marcado como o primeiro treinador a dirigir a equipe no Allianz Parque, porém acabou demitido com o fim da dramática campanha na Série A.

No São Paulo ele também teve duas passagens. A primeira mais conturbada, entre 2017 e 2018, precisando livrar o time do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Depois, retornou em 2023 e foi peça crucial na conquista da Copa do Brasil, a primeira na história do Tricolor. O bom desempenho credenciou o comandante para assumir a Seleção Brasileira.

