Igor Jesus: ‘Agora as coisas vão começar a funcionar’

Um dos nomes mais destacados do elenco do Botafogo, o centroavante Igor Jesus acredita que a vitória sobre o Fluminense por 2 a 0, no último sábado (26), no Estádio Nilton Santos, pode marcar uma reviravolta na temporada do Glorioso. A equipe subiu sete posições na tabela e apareceu em oitavo lugar depois de flertar com o Z4 na última jornada.

“Tenho certeza que agora as coisas vão começar a funcionar. Essa vitória nos dá confiança para seguir um campeonato que é muito longo”, iniciou o centroavante.

Autor da assistência no gol de Vitinho, no primeiro da noite, Jesus chamou a atenção para o fato de o Botafogo iniciar o jogo, pela primeira vez, com dois centroavantes em campo. Mastriani foi o seu companheiro no ataque. Ele aprovou o novo esquema do técnico Renato Paiva, que deixou muita gente surpresa no Colosso do Subúrbio, no último fim de semana.

“Na verdade, eu me sinto mais à vontade como joguei hoje. Como nós jogamos com dois centroavantes, eu acho que abre mais espaço para mim, para eu estar podendo fazer os movimentos. Porque, geralmente, quando jogo como centroavante, eu jogo fixo. Aí eu tenho que jogar entre os dois zagueiros, para poder conseguir segurar os dois e abrir espaço entre lateral e zagueiro para os meias e os ponta”, explicou o camisa 99.

Jesus não teme pressão

Por fim, Jesus minimizou a pressão sobre o elenco após uma sequência de resultados ruins. Antes de vencer o Fluminense, o Botafogo passou quatro jogos sem triunfar. Agora, então, tudo pode ser diferente.

“Em momento, nos sentimos pressionados. Sabemos que o futebol é assim. Você perde na quarta e, no sábado, já tem a oportunidade de dar a volta por cima. E hoje conseguimos fazer um grande jogo. Conseguimos uma grande vitória, agora vai nos dar confiança para que possamos alcançar o nosso objetivo, que é brigar por este campeonato”, finalizou Jesus.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.