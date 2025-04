Casamento de décadas e traição: ex-técnico do Botafogo vive romance polêmico com neta de Nilton Santos

Uma suposta traição e a aparição de um novo amor influenciaram no fim do casamento de três décadas entre Artur Jorge, ex-técnico do Botafogo, e da portuguesa Maria Marques. O término ocorreu antes de sua transferência do Brasil para Arábia Saudita, no fim de 2024, e desde então, o treinador mantém relacionamento com Hanna Santos — neta de ninguém mais, ninguém menos que Nilton Santos. Ambos funcionários do Alvinegro, os dois se conheceram nos bastidores do clube.

O relacionamento de Artur Jorge e Hanna Santos engatou definitivamente em novembro de 2024, na reta final da temporada gloriosa do Alvinegro. Maria Marques, porém, só descobriu o caso extraconjungal durante a participação do clube na Copa Intercontinental no Qatar, em dezembro. Informações do ‘Extra’ indicam que a ex-mulher soube da traição ao ouvir conversas entre o novo casal, após o português esquecer de desligar a ligação no celular.

“A traição não é sobre o que fizeste ou deixaste de fazer. Não fala da tua aparência, sobre o quanto amaste ou entregaste. A traição reflete apenas o caráter de quem escolheu enganar, mentir e desrespeitar. Não te culpes pelo erro dos outros. Quem trai não o faz por falta de amor no outro, mas por falta de valores em si próprio”, escreveu Maria à época em suas redes sociais.

Maria ainda mantém Artur em sua lista de contatos nas redes sociais, mas fontes revelam que não há qualquer vínculo atual entre eles.

Impactos familiares e profissionais

Artur Jorge também enfrentou problemas familiares após a revelação do relacionamento. Ainda de acordo com jornal, seus filhos, por exemplo, apoiaram a mãe e se afastaram dele após o ocorrido. O treinador ainda deixou o Botafogo em meio às desavenças familiares para assumir o comando do Al-Rayyan, da Arábia Saudita.

Início de tudo: Botafogo TV

Neta de Nilton Santos, Hanna trabalhava como repórter e comentarista no canal oficial do Glorioso, no Youtube, na ‘Era’ Artur Jorge. Os dois, aliás, se conheceram através do trabalho da jovem — que cobria treinos, viagens e jogos do clube. A jovem nasceu no Rio de Janeiro e sua ligação com o Alvinegro é hereditária.

O romance entre Artur e Hanna se tornou público — ao menos nos bastidores — em meio a um período conturbado. A repórter pediu demissão e se distanciou da rotina do Alvinegro para manter um relacionamento à distância com o técnico. Ele, por sua vez, estava mergulhado na indecisão quanto ao futuro no Brasil.

A saída do Alvinegro seguiu os padrões do término com Maria e não ocorreu de forma amigável. Isso porque o português já mantinha contato firme com o Al-Rayyan desde o período decisivo da temporada, enquanto deixava John Textor ‘de molho’. A postura não agradou, tampouco a saída oficial.

Situação atual

Artur Jorge segue trabalhando no futebol catariano e mantém o relacionamento com Hanna Santos de forma discreta. A nova companheira, por sua vez, afastou-se dos holofotes esportivos e lida com uma rotina mais off.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.