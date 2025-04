CBF divulga áudios do VAR de Flamengo x Corinthians: ‘Calço imprudente’

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, no final da noite do domingo (27), o áudio da análise do VAR do pênalti marcado a favor do Flamengo contra o Corinthians, no Maracanã. Nesse sentido, em campo, o Rubro-Negro não tomou conhecimento do adversário e aplicou uma goleada por 4 a 0.

Assim, aos 30 do segundo tempo, o árbitro Ramon Abatti Abel foi até a cabine do árbitro de vídeo para analisar uma possível infração em Arrascaeta. O uruguaio dominou a bola, driblou Igor Coronado e caiu no gramado.

Durante a conversa, os profissionais chegaram a conclusão de um calço imprudente na área, o que se caracteriza como pênalti. Na sequência, aliás, Pedro foi para a cobrança e marcou o quarto gol rubro-negro e deu números finais a goleada rubro-negra.

Com o triunfo, os comandados do técnico Filipe Luís lideram o Campeonato Brasileiro, com 14 pontos, um a mais que o Palmeiras, que perdeu para o Bahia na rodada. O Timão, por sua vez, atuou sob os olhares de Dorival Júnior e ocupam a 12ª posição, com 7.

Dessa forma, o Flamengo volta a campo na quinta-feira (1), contra o Botafogo-PB, pela terceira fase da Copa do Brasil, às 20h. O confronto, nesse sentido, acontece no Castelão, em São Luís, com mais de 30 mil ingressos vendidos. Por fim, o Corinthins na quarta (31), visita o Novorizontino, também pelo torneio nacional, às 21h30.

Conversa entre Ramon Abatti Abel e o assistente do VAR, Rodrigo D Alonso Ferreira

“Para mim é uma disputa de bola”, disse Abatti Abel.

“A segunda pisada dele no chão…”, indagou o assistente.

E completou: “ele coloca no meio das pernas e tem um calço. Tem que avaliar se o contato tem impacto.”

“Contato de jogo. Ele segue, põe a bola no meio das pernas e depois segue o movimento e teve o impacto…”, respondeu Abatti Abel.