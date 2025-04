Ceni despista sobre Seleção e elogia Bahia: ‘Gosto de trabalhar no clube’

O triunfo do Bahia por 1 a 0 em cima do Palmeiras, neste domingo (27/04), chamou a atenção de muitos torcedores que acompanham o Brasileirão. Isso porque a boa postura do Tricolor de Aço no Allianz Parque fizeram com que o nome de Rogério Ceni começasse a ser cogitado para assumir a Seleção Brasileira.

Recentemente, o diretor da CBF, Rodrigo Caetano, afirmou que o treinador do Bahia era um dos nomes avaliados, junto com Roger Machado, do Internacional, Filipe Luis, do Flamengo, e Renato Gaúcho, do Fluminense. Contudo, Rogério Ceni descartou assumir a Canarinho e disse gostar de trabalhar em clubes neste momento.

“Eu gosto de trabalhar em clube. Gosto do dia a dia, que é o que formata um time e eu gosto de trabalhar. É uma oportunidade bacana acompanhar o crescimento do Bahia que, em 2023, estava beirando para cair, se salvou, subiu oito posições e hoje joga Libertadores. Acho que tem gente mais pronta (para assumir a Seleção)”, disse Ceni.

Além disso, o treinador comentou que deve realmente vir um técnico de fora e que tenha liberdade para trabalhar. Para Ceni, o treinador também precisaria de uma boa bagagem para assumir a Seleção.

“Eu acho que, na Seleção, qualquer um que assuma vai ter que ter liberdade para se trabalhar. Aí a Seleção vai ter, sem dúvida nenhuma, chance de ter cada vez mais sucesso. Eu acho que quem deve vir é um treinador de fora mesmo, que tem capacidade, bagagem”, finalizou o técnico do Bahia.

