Gallardo esbanja confiança após vitória do River Plate sobre o Boca Juniors

No último domingo (27), o Superclássico do futebol argentino terminou com vitória do River Plate, por 2 a 1, frente ao Boca Juniors. Esse marcador, aliás, fez com que a distância de triunfos riveristas no histórico do clássico ficasse em apenas quatro na comparação com o arquirrival.

Com notória ciência do assunto, o técnico Marcelo Gallardo aproveitou o clima de euforia pelo triunfo para fazer uma ousada afirmação:

“Vamos seguir diminuíndo essa diferença até superá-los.”

Na contabilização que considera o período amador, profissional e diferentes instâncias competitivas, River Plate e Boca Juniors já duelaram 264 vezes ao longo dos tempos. Nesse sentido, apesar dos últimos anos mostrarem uma vantagem razoável do Millonario, o retrospecto ainda é mais positivo pelos lados de La Boca. Enquanto o Boca venceu esse embate por 92 oportunidades, o River tem 88 vitórias (já contando com a do último fim de semana) além de 84 compromissos que terminaram empatados.

Mesmo com a superioridade boquense, a distância de apenas quatro vitórias já é uma situação pouco usual na história do Superclássico. Para se ter uma ideia, a última vez que tal situação ocorreu foi em outubro de 1997.

Contudo, naquela oportunidade, o cenário ocorreu graças a uma vitória do Boca Juniors, também com placar de 2 a 1 e tendo o Monumental como palco do duelo. Curiosamente, naquele jogo, Marcelo Gallardo também participou, mas dentro de campo. Sendo que, do outro lado, estavam figuras da envergadura de Diego Maradona e, no segundo tempo, Juan Román Riquelme, hoje presidente do clube de La Boca.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.