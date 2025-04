São Paulo mantém cautela para retorno de Lucas Moura

O meia-atacante Lucas Moura está ausente do São Paulo desde a semifinal do Campeonato Paulista, em março deste ano. Ele se contundiu após um choque durante o confronto com o Palmeiras, no Allianz Parque. Desde então, perdeu nove partidas, incluindo jogos do Brasileirão e da Libertadores. Por isso, a comissão técnica de Zubeldía prega cautela em seu retorno.

Nesta terça-feira (29), Lucas Moura deve ser relacionado ao menos para ficar no banco de reservas no duelo da Copa do Brasil, pela terceira fase, contra o Náutico. A partida está marcada para o estádio do Morumbis, às 21h30 (de Brasília). O impacto da pancada no Allianz foi além de uma contusão considerada comum e de recuperação rápida por causar danos internos no local do choque. Desde o primeiro exame de imagem, o Tricolor sabia que o tempo de recuperação não seria curto.

VEJA: Zubeldía analisa resultado do São Paulo fora de casa: ‘Empate foi justo’

Lucas, aliás, passou por tratamento para um trauma, já que não houve ruptura nos ligamentos do joelho direito. No entanto, a força com que se chocou com o gramado causou um problema que preocupou o departamento médico. Por isso, seu retorno precisa ser feito com o máximo de cuidado. O clube sabia que colocá-lo em campo sem os ligamentos estarem 100% recuperados representaria um risco muito grande.

Durante o processo, Lucas realizou, portanto, periodicamente exames de imagem para o departamento médico acompanhar a evolução da recuperação. Com o fim das dores e a melhora nos exames, ele voltou a treinar com o restante do elenco. A ideia é que atue por alguns minutos diante do Náutico.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.