Fortaleza fará representação formal na CBF após polêmica: ‘Fomos prejudicados’

Sport e Fortaleza ficaram no 0 a 0 na Ilha do Retiro pelo Campeonato Brasileiro - (crédito: Foto: Mateus Lotif/FEC)

O Fortaleza fará uma representação formal à CBF, nesta segunda-feira (28). Isso acontecerá após o lance polêmico no empate por 0 a 0 com o Sport, no sábado (26), pelo Campeonato Brasileiro. Assim, o responsável por agilizar tal processo será o CEO Marcelo Paz, visto que o clube cearense se sentiu prejudicado.

Por meio de uma nota oficial, o Leão do Pici disse compreender que erros podem acontecer. No entanto, na visão do clube, o lance envolveu a tecnologia do VAR e mesmo assim apresentou problemas de interpretação.

“Erros podem acontecer dentro de uma partida de futebol, tanto por parte dos jogadores, comissões técnicas e arbitragem, afinal, são seres humanos e estão sujeitos ao erro”. Porém, quando nos apoiamos na tecnologia do VAR para que situações de jogo sejam esclarecidas, não podemos aceitar a interpretação errônea de um lance claro que daria vantagem ao Fortaleza em um jogo muito importante e em um momento crucial para a equipe. Infelizmente fomos prejudicados, mas agora temos de voltar nosso foco para o próximo desafio na Copa do Brasil”, destacou o Leão.

Dessa forma, no lance, Pikachu finalizou, entretanto a bola bateu no travessão, tocou no gramado e saiu. A arbitragem de vídeo (VAR) analisou a jogada e disse ser inconclusiva, enquanto o árbitro de campo Matheus Delgado Candançan optou por não validar o gol.

Além disso, o CEO Marcelo Paz se pronunciou nas redes sociais e classificou o lance, na Ilha do Retiro, como inacreditável. Ele também afirmou que não iria cessar na busca por justiça.

Por fim, o Fortaleza volta a campo nesta terça-feira (29), às 19h (de Brasília). O Leão mede forças com o Retrô, na Arena Pernambuco, pela Copa do Brasil.