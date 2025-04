Jornalista se encanta com atuação do ‘maior craque do Brasil’ em goleada do Flamengo

O desempenho coletivo do Flamengo na goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians, pela sexta rodada do Brasileirão, se bastaria para render uma coluna e tanto nesta segunda-feira (28). Mas a jornalista Alicia Klein, do UOL Esporte, quis fazer diferente e dedicou boa parte de sua análise à performance de Giorgian De Arrascaeta no triunfo. Ela, aliás, se referiu ao uruguaio como “maior craque do Brasil” e o definiu como “um monstro” dentro das quatro linhas.

Klein destacou que, embora outros atletas apresentem melhor condição física, a qualidade técnica do camisa 10 da Gávea o coloca à frente dos demais. “Pedro é absurdo, mas Arrascaeta… um monstro. A defesa do Corinthians é um desastre, mas mesmo assim ele é um monstro”, avaliou.

“Praticamente sem fazer esforço, na base da pura técnica, como meia, já se tornou o artilheiro do campeonato”, completou Alicia. O camisa 10 soma cinco gols no Brasileirão e lidera o ranking de goleadores desta edição. Pedro (Flamengo), Vegetti (Vasco), Pedro Raul (Ceará) e Reinaldo (Mirassol) aparecem na cola, com quatro cada um. “Filipe Luís deve dar graças aos deuses por Arrascaeta. E Pedro. Gerson. Rossi. Mas especialmente Arrascaeta”, concluiu.

Flamengo 4 x 0 Corinthians

O Rubro-Negro apresentou um futebol de almanaque — ou alá Flamengo —nesse domingo (27), no Maracanã lotado. A equipe de Filipe Luís iniciou a partida em ritmo intenso e sufocou o adversário com marcação alta e imposição ofensiva desde os primeiros minutos.

Everton Cebolinha abriu o placar aos cinco minutos após uma bela jogada individual pela esquerda e finalização precisa, no cantinho. Pedro quase ampliou em seguida ao acertar a trave em uma cabeçada. Apesar de o Corinthians tentar equilibrar as ações por volta dos vinte minutos, o Rubro-Negro não recuou.

Arrascaeta desfilou alta qualidade técnica ao tabelar com Pedro para vencer a marcação e ampliar o placar com um chute preciso. Logo depois, o goleiro Hugo Souza falhou na saída de bola e presenteou o camisa 9 da Gávea com o terceiro gol rubro-negro ainda na etapa inicial.

O Rubro-Negro manteve o domínio no segundo tempo, e Arrascaeta acertou o travessão em um chute de perna esquerda logo no primeiro ataque da etapa complementar. A equipe diminuiu o ritmo posteriormente, mas ainda encontrou espaço para marcar o quarto gol. Com auxílio do VAR, o árbitro Ramon Abatti Abel assinalou pênalti de Igor Coronado em cima do 10. Pedro converteu a cobrança com firmeza e decretou o placar final.

O domingo era mesmo rubro-negro, e o Bahia ainda superou o Palmeiras, em pleno Allianz Parque, no jogo seguinte. Sendo assim, os cariocas reassumiram seu lugar na liderança do Brasileirão, com 14 pontos – um de vantagem para os paulistas.

