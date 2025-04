Nilton Santos é o estádio da Série A com mais bares e restaurantes no entorno

Colosso do Subúrbio é a fortaleza alvinegra no Rio de Janeiro - (crédito: Foto: Arthur Barreto/Botafogo )

Ir a uma partida de futebol envolve muito mais do que apenas 90 minutos dentro de um estádio. Às vezes, o melhor está no pré ou no pós-jogo, em restaurantes e bares. É onde torcedores compartilham as expectativas para a partida antes de a bola rolar. Ou alegrias e tristezas, depois que o árbitro apita o fim do jogo. Neste sentido, estudo do “Bolavip Brasil” descobriu que o torcedor do Botafogo é o mais bem servido de todos. Nenhum estádio na Série A do Brasileirão possui mais restaurantes e bares à disposição em um raio de 2 km que o Nilton Santos, casa do atual campeão nacional: 185.

O mesmo não pode ser dito a respeito da Arena MRV. O torcedor do Atlético-MG é o que possui menos opções de restaurantes e bares ao redor do estádio, inaugurado em 2023. São apenas 34 estabelecimentos no bairro Califórnia. O prejuízo em relação aos torcedores arquirrivais, do Cruzeiro, é evidente: são 88 opções nos arredores do Mineirão e uma das melhores opções de bares: são os quarto mais bem avaliados dentro do estudo.

Metodologia no Nilton Santos

O levantamento recorreu ao Google para identificar todos os restaurantes localizados num raio de 2 km dos 18 estádios da primeira divisão. Além disso, contabilizou as avaliações no Google de cada um deles. No total, foram considerados 922 bares e 1.181 restaurantes.

Barracas montadas nos dias de jogos, trailers e estabelecimentos não apontados no Google Maps não foram contabilizados.

Além do Nilton Santos, casa do Grêmio se destaca

O Nilton Santos se destacou pela quantidade de opções, 96 bares e 89 restaurantes. Um dos maiores shopping centers do Rio está a 1,2 km de distância do estádio. Além disso, o Méier, bairro com grande concentração de bares e restaurantes na Zona Norte do Rio, está a menos de 2km do Colosso do Subúrbio, localizado em Engenho de Dentro.

Entretanto, em termos de qualidade, o estádio que se destacou mais foi a Arena do Grêmio. Tanto de seus 75 bares quanto de seus 38 restaurantes. Nos dois tipos de estabelecimento, as melhores avaliações em média foram dos pontos ao redor do estádio gremista.

Estabelecimentos ao redor de Maracanã e Morumbi são mal avaliados

Uma coisa em comum entre o Nilton Santos (inaugurada em 2007) e a Arena do Grêmio (primeiro jogo ocorreu em 2012) é o fato de serem estádios relativamente recentes, com muitos estabelecimentos no entorno surgindo em função das novas praças esportivas.

Dois exemplos opostos são o Maracanã e o Morumbi, dois dos estádios mais antigos do futebol brasileiro. Coincidência ou não, o serviço de bares e restaurantes no entorno das casas de Flamengo, Fluminense e São Paulo estão entre os de pior avaliação no levantamento.

Os piores bares estão no entorno do Maracanã, de acordo com as avaliações no Google. E os piores restaurantes são os das proximidades do Morumbi.

Estádios da Série A com mais opções de restaurantes e bares no entorno:

1 – Nilton Santos (Botafogo): 185 estabelecimentos

2 – Barradão (Vitória): 182 estabelecimentos

3 – Vila Belmiro (Santos): 181 estabelecimentos

4 – Alfredo Jaconi (Juventude): 166 estabelecimentos

5 – Allianz Parque (Palmeiras): 163 estabelecimentos

6 – José Maria de Campos Maia (Mirassol): 158 estabelecimentos

7 – Castelão (Ceará e Fortaleza): 126 estabelecimentos

8 – Nabi Abi Chedid (RB Bragantino): 125 estabelecimentos

9 – Arena do Grêmio (Grêmio): 113 estabelecimentos

10 – Neo Química Arena (Corinthians): 109 estabelecimentos

11 – Maracanã (Flamengo e Fluminense): 107 estabelecimentos

12 – Mineirão (Cruzeiro): 88 estabelecimentos

13 – Arena Fonte Nova (Bahia): 88 estabelecimentos

14 – Morumbi (São Paulo): 86 estabelecimentos

15 – São Januário (Vasco): 71 estabelecimentos

16 – Ilha do Retiro (Sport): 64 estabelecimentos

17 – Beira-Rio (Internacional): 57 estabelecimentos

18 – Arena MRV (Atlético-MG): 34 estabelecimentos

Estádios da Série A com restaurantes e bares bem avaliados no entorno:

1 – Arena do Grêmio (Grêmio): 4,67 estrelas

2 – Alfredo Jaconi (Juventude): 4,57 estrelas

3 – José Maria de Campos Maia (Mirassol): 4,56 estrelas

4 – São Januário (Vasco): 4,55 estrelas

5 – Nabi Abi Chedid (RB Bragantino): 4,51 estrelas

6 – Vila Belmiro (Santos): 4,49 estrelas

7 – Castelão (Ceará e Fortaleza): 4,48 estrelas

8 – Beira-Rio (Internacional): 4,47 estrelas

9 – Barradão (Vitória):4,46 estrelas

10 – Mineirão (Cruzeiro):4,45 estrelas

11 – Ilha do Retiro (Sport): 4,42 estrelas

12 – Arena MRV (Atlético-MG): 4,42 estrelas

13 – Arena Fonte Nova (Bahia): 4,42 estrelas

14 – Allianz Parque (Palmeiras): 4,42 estrelas

15 – Nilton Santos (Botafogo): 4,41 estrelas

16 – Neo Química Arena (Corinthians): 4,41 estrelas

17 – Morumbi (São Paulo): 4,36 estrelas

18 – Maracanã (Flamengo e Fluminense): 4,31 estrelas

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.