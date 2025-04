Ancelotti terá reunião com Florentino Pérez para definir futuro no Real

Carlo Ancelotti está por um fio no Real Madrid. Após o vice-campeonato na Copa do Rei para o rival Barcelona, o treinador italiano terá uma reunião com o presidente do clube, Florentino Pérez, para definir seu futuro. O jornal espanhol ‘Marca’ diz que o treinador está “nas cordas” e pode ter seu destino selado esta semana.

De acordo com outro jornal da Espanha, o ”AS”, Ancelotti teria uma última chance no Campeonato Espanhol. O Real Madrid é o segundo colocado, quatro pontos a menos que o líder Barcelona. Os dois rivais se enfrentam daqui a duas rodadas, na Catalunha. O clássico pode ser o ultimato para o italiano.

Contudo, o ”Marca” acredita que Ancelotti sequer chega ao próximo jogo do Real, domingo, contra o Celta de Vigo. Já eliminado da Liga dos Campeões da Uefa, o Real Madrid precisa ultrapassar o Barça no Espanhol para não terminar a temporada sem qualquer título pela primeira vez após três anos.

Além disso, o clube merengue não venceu nenhum clássico contra o maior rival nesta temporada. Uma nova derrota no Campeonato Espanhol, pode definir o futuro da competição e também do treinador italiano. Enquanto isso, a CBF monitora de perto.

Se tudo correr como o esperado, na visão da CBF, Ancelotti está cada vez mais perto de assumir a Seleção Brasileira. O plano é concluir a negociação para que ele comece a trabalhar em maio ou depois de 30 de junho.

