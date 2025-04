Corinthians acerta a venda de Guilherme Biro para o Oriente Médio

O Corinthians acertou nesta segunda-feira (28/4), a venda do meia-atacante Guilherme Biro ao Sharjah, clube dos Emirados Árabes Unidos. Na negociação, o Timão vai lucrar 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 14,2 milhões na cotação atual) por negociar 50% dos direitos econômicos do jogador de 21 anos.

Guilherme Biro estava atuando no Sharjah desde o ano passado, mas emprestado. Contudo, o clube dos Emirados Árabes Unidos decidiu exercer seu direito de compra do jogador. Agora, o jovem jogador assinou contrato até 2029 com a equipe do Oriente Médio.

A operação foi fechada no final de semana pelo empresário Rafael Brandino, que está nos Emirados Árabes. Ele foi o responsável por levar Biro para o Sharjah no ano passado. Na operação, o Timão tinha lucrado R$1,6 milhão pelo empréstimo. Agora, com toda a transação concluída, o Alvinegro embolsou R$15,8 milhões com o jovem atleta.

Assim, o Timão ainda seguirá com 50% dos direitos econômicos do meia. Biro e sua família tinham acordo para ficar com 10%. Contudo, não foi informado se esse percentual será pago de imediato ou em uma futura venda.

Guilherme Biro é cria das categorias de base do Corinthians e disputou 30 partidas com a camisa Alvinegra. Aliás, ele também coleciona convocações para a seleção de base. Curiosamente, o número de jogos disputado pelo Timão, foi o mesmo com o Sharjah, na temporada passada.

