Taffarel revela inquietude com futuro da Seleção, ainda sem um novo técnico

A fase da Seleção Brasileira causa preocupação nacional, incluindo nomes de peso que já defenderam a Canarinho. E quando se trata de um campeão da Copa do Mundo em 1994 e muitas vezes presente na comissão técnica como o ex-camisa 1 Taffarel, o assunto ganha atenção máxima.

Atualmente a serviço do Liverpool, o ex-goleiro não esconde sua apreensão com a indefinição sobre o próximo treinador bem como o futuro da Seleção.

“Inquieta. Me preocupa, sim. E bastante. Porque a Copa do Mundo não está nem longe, né?! Um ano e meio, e ainda estamos na luta pela classificação, que acho que vai conseguir, se Deus quiser. Estamos encaminhando, mas ainda falta algo. O que preocupa, realmente, é o treinador. É alguém chegar para começar um trabalho deixado pelo Dorival. Começar um trabalho que realmente faça com que a Seleção, primeiro de tudo, jogue bem, com resultados”, disse, em entrevista a Mário Marra e Rogério Vaughan, da ESPN, na Inglaterra.

‘Mau momento vai além da Seleção’

Taffarel destacou que a responsabilidade pelo momento desfavorável da Seleção e abrange a todo o futebol brasileiro, é de todos aqueles que participam do processo, incluindo jogadores e comissão técnica.

“No passado, a Seleção era sempre assim. Passamos por um período muito difícil, e não é culpa desse ou daquele: é de todos nós. Temos que pensar com muito carinho sobre esse assunto, porque o futebol brasileiro está caindo em todos os setores. Não é só a Seleção Brasileira, o futebol brasileiro está caindo”, afirmou.

“Portanto, temos que levantar esse futebol como um todo, cada um fazendo a sua parte e se interessando para que isso melhore. Agora, lógico que, falando de seleção brasileira, a primeira decisão tem que ser a escolha do treinador. Que seja uma pessoa muito boa para voltar a dar grandes vitórias ao Brasil”, continuou.

A quatro rodadas do encerramento das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026, o Brasil aparece em quarto na tabela, com os mesmos 14 pontos do vice-líder Equador e seis acima do primeiro país fora da zona de classificação para o Mundial. A CBF busca, ainda sem sucesso, um substituto para Dorival Júnior, demitido após goleada para a Argentina.

