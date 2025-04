Newell’s comunica que ação contra o Vasco por dívida por Sforza deve avançar

O Newell’s Old Boys emitiu um comunicado nas redes sociais afirmando que a ação contra o Vasco na Fifa avançou e que a sentença deve acontecer nos próximos meses. Assim, os argentinos pedem o pagamento de uma dívida de US$ 2,6 milhões (cerca de R$ 15 milhões) relacionada ao meio-campista Juan Sforza.

“O Club Atlético Newell’s Old Boys comunica a sócios e sócias que continua avançando a demanda com a Fifa sobre o descumprimento do pagamento que mantém o Club Vasco da Gama pela transferência do jogador Juan Sebastián Sfroza, realizada no mercado de transferências de janeiro de 2024. A reclamação em curso é por um montante aproximado de 2,6 milhões de dólares. Finalizada a instância para a contestação da demanda por parte do clube brasileiro, a Fifa confirmou que a sentença será pronunciada nos próximos meses”, disse o comunicado.

Vale lembrar que o jogador chegou ao clube em fevereiro do ano passado pelo então diretor Alexandre Mattos. A negociação girou em torno de 5 milhões de dólares (R$ 24,6 milhões na cotação da época).

Comunicado oficial ???? pic.twitter.com/dYC3Q0h1L2 — Newell’s Old Boys (@Newells) April 28, 2025

No entanto, o atleta não se firmou na última temporada. Tanto que o Cruz-Maltino busca negociá-lo ainda nesta janela de transferências para ter mais espaço no orçamento.

Na atual temporada, Sforza soma apenas três partidas. Ele perdeu espaço com o técnico Fábio Carille. sendo uma das últimas opções no setor de meio-campo. Agora, o clube busca um novo treinador depois de confirmar a demissão do comandante, com o revés por 1 a 0 para o Cruzeiro.

Por fim, a direção do presidente Pedrinho tem um treinador favorito para assumir o comando do Vasco. Assim, trata-se de Fernando Diniz, que já teve uma passagem pelo Cruz-Maltino e está livre no mercado.

