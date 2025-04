Sina continua! Fluminense venceu apenas três dos últimos 25 clássicos

O Fluminense teve uma fraca atuação no Nilton Santos e voltou a perder (0 a 2) mais um confronto com o Botafogo, o oitavo consecutivo na história do clássico Vovô. No entanto, a sina tricolor é ainda maior, pois nos últimos 25 duelos contra arquirrivais do Rio de Janeiro, a equipe venceu apenas três.

Ao todo, então, são 14 derrotas, oito empates e três vitórias no período. Dessas três partidas, foram dois triunfos sobre o Vasco e um diante do Flamengo. Afinal, a última vez em que o Tricolor bateu o Alvinegro foi no dia 26 de junho de 2022, pelo Brasileirão, no Nilton Santos. Na ocasião, o zagueiro Manoel marcou o gol que garantiu o 1 a 0.

Assim, essa sequência negativa em clássicos teve início justamente depois da conquista do Campeonato Carioca de 2023, quando o Fluminense reagiu e bateu o Rubro-Negro por 4 a 1. Ainda naquela temporada, foram quatro empates e quatro derrotas contra os rivais, no mesmo ano da conquista inédita da Libertadores.

Na temporada passada, a equipe disputou 11 clássicos, com sete derrotas, dois empates e duas vitórias (uma contra o Flamengo e outra diante do Vasco). Este ano, nesse sentido, são três derrotas, dois empates e uma vitória em seis jogos contra os rivais do Rio. Assim, o triunfo foi sobre o time de São Januário no Campeonato Carioca.

Sequência da temporada

Com o revés para o Alvinegro, na derrota para o Botafogo no último sábado, o Fluminense segue com dez pontos no Brasileirão. Dessa forma, a equipe deixou o G4 e viu a distância para o líder, que agora é o Flamengo, aumentar para quatro pontos.

Por fim, na sequência, os comandados de Renato Gaúcho voltam a campo nesta terça-feira (29) diante da Aparecidense, pela Copa do Brasil. Em seguida, aliás, o time recebe o Sport, no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (3).

Os últimos 25 clássicos do Fluminense 1 – Fluminense 1 x 1 Vasco – 06/05/2023 – Campeonato Brasileiro

2 – Fluminense 0 x 0 Flamengo – 16/05/2023 – Copa do Brasil

3 – Botafogo 1 x 0 Fluminense – 20/05/2023 – Campeonato Brasileiro

4 – Flamengo 2 x 0 Fluminense -01/06/2023- Copa do Brasil

5 – Fluminense 0 x 0 Flamengo 16/07/2023 – Campeonato Brasileiro

6 – Vasco 4 x 2 Fluminense – 16/09/2023 -Campeonato Brasileiro

7 – Fluminense 0 x 2 Botafogo -08/10/2023 – Campeonato Brasileiro

8 – Flamengo 1 x 1 Fluminense -11/11/2023 – Campeonato Brasileiro

9 – Fluminense 0 x 0 Vasco -14/02/2024 – Campeonato Carioca

10 – Flamengo 2 x 0 Fluminense -25/02/2024 – Campeonato Carioca 11 – Fluminense 2 x 4 Botafogo – 03/03/2024 – Campeonato Carioca

12 – Fluminense 0 x 2 Flamengo – 09/03/2024 – Campeonato Carioca

13 – Flamengo 0 x 0 Fluminense -16/03/2024 – Campeonato Carioca

14 – Fluminense 2 x 1 Vasco – 20/04/2024 – Campeonato Brasileiro

15 – Botafogo 1 x 0 Fluminense – 11/06/2024 – Campeonato Brasileiro

16 – Fluminense 0 x 1 Flamengo – 23/06/2024 – Campeonato Brasileiro

17 – Vasco 2 x 0 Fluminense – 10/08/2024 – Campeonato Brasileiro

18 – Fluminense 0 x 1 Botafogo – 21/09/2024 – Campeonato Brasileiro

19 – Flamengo 0 x 2 Fluminense – 17/10/2024 – Campeonato Brasileiro

20 – Botafogo 2 x 1 Fluminense 29/01/2025 – Campeonato Carioca

21 – Vasco 1 x 2 Fluminense 05/02/2025 – Campeonato Carioca

22 – Fluminense 0 x 0 Flamengo 08/02/2025 – Campeonato Carioca

23 – Fluminense 1 x 2 Flamengo – 12/03/2025 – Campeonato Carioca

24 – Flamengo 0 x 0 Fluminense – 16/03/2025 – Campeonato Carioca

25 – Botafogo 2 x 0 Fluminense – 26/04/2025 – Campeonato Brasileiro

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.