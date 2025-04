Matheus Cunha será titular do Flamengo, na quinta, pela Copa do Brasil

Matheus Cunha em ação com a camisa do Flamengo durante o Campeonato Carioca - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Após a goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians, o Flamengo volta suas atenções para a estreia pela Copa do Brasil, que acontece na quinta-feira (1), em São Luís (MA), diante do Botafogo-PB, às 20h (de Brasília). Com isso, o técnico Filipe Luís ressaltou, na coletiva de imprensa, que pretende utilizar o reserva Matheus Cunha na partida para fazer Rossi descansar.

“Matheus foi titular do Flamengo. Ele é um cara muito confiável. Confio nele, e ele vai jogar na quinta-feira. Não tenho dúvida que, se precisar, sei que posso contar com ele de olhos fechados. Hoje o Rossi é titular, desempenhando um grande trabalho. O principal trabalho é debaixo das traves, com as mãos, e ele está fazendo bem e com os pés nos dá muito. Goleiros têm essa briga saudável entre eles e hoje estou optando pelo Rossi, mas sei que posso contar com Matheus”, disse.

O argentino esteve em campo em 18 das 21 partidas nesta temporada e emplacou uma sequência de 15 jogos como titular, sem sequer ser substituído. O reserva, por sua vez, só teve chances contra Sampaio Corrêa, Portuguesa e Botafogo no início do Carioca.

Rotatividade do elenco rubro-negro

Nesse sentido, o treinador preferiu não revelar o planejamento para a partida desta quinta-feira (1), porém deixou no ar que pode fazer alguns jogadores descansarem e dar minutagem para outros do elenco.

“Eu não planejei o jogo ainda porque ainda não assisti o Botafogo-PB, não sei muito bem como eles jogam,. Vou analisar a partir de amanhã e decidir o que faço. O Matheus, eu vou colocar para jogar. O Rossi precisa de descanso e o Matheus merece jogar esse jogo. Os outros jogadores, eu ainda vou ver, há outros que merecem jogar e outros que têm que descansar, sequência muito grande de jogos. Com certeza, eu vou para esse jogo porque é muito importante para nós essa vitória na Copa do Brasil”, explicou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.