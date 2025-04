??dolo alemão pede punição pesada a Rüdiger, e Real Madrid se prepara ‘para o pior’

A excelente partida de futebol entre Barcelona e Real Madrid, pela decisão da Copa do Rei no último sábado (26), dividiu protagonismo com episódios de descontroles emocionais dentro e fora de campo. Nos arredores, prisão após um tumulto entre torcedores. Já nos gramados do Olímpico de La Cartuja, na Espanha, uma cena quente com zagueiro Antonio Rüdiger chamou atenção. A postura do defensor, aliás, repercutiu bem mal entre ídolos do futebol.

Rüdiger perdeu o controle emocional nos minutos finais da derrota por 3 a 2 para o Barcelona, que culminou no vice do Real Madrid. Isso porque o defensor arremessou um objeto na direção do árbitro De Burgos Bengoechea e, evidentemente, acabou expulso de forma imediata. O atleta se desculpou depois, mas se prepara para uma possível punição severa.

Durante o programa ‘Sky90’, Lothar Matthäus, campeão mundial pela Alemanha em 1990, expressou forte reprovação ao comportamento do zagueiro. O ex-jogador afirmou que o compatriota “estava louco” e destacou a ação dos colegas de equipe, que precisaram contê-lo para evitar uma situação ainda mais grave. “Eles o seguraram como um lutador para impedir que corresse em direção ao campo”, declarou.

Pedido por punição rigorosa

Matthäus defendeu que a sanção aplicada ultrapasse a tradicional suspensão de quatro semanas. “Acho que será algo como dois dígitos”, comentou o ex-jogador sugerindo um gancho mais longo e severo. Ele ainda lembrou que Rüdiger, como atleta da seleção alemã, deveria servir de exemplo de conduta em campo. “Além de desrespeitar o árbitro, ele prejudicou a si mesmo. Esqueceu completamente seu papel como modelo para outros jogadores”, acrescentou.

No creo que a Rudiger le caiga más de un partido porque se ve claramente que está disputando el balón. pic.twitter.com/QnQqU8p5R4 — Manuel García (@Candeliano) April 27, 2025

Desculpas e impacto no Real Madrid

Logo após a partida, o zagueiro utilizou suas redes sociais para se redimir com o árbitro e torcedores. “Não há desculpa para o meu comportamento de ontem à noite. Sinto muito por isso”, escreveu. Rüdiger reconheceu que, após 111 minutos de jogo, perdeu o controle emocional e cometeu um erro que prejudicou sua equipe. “Desculpa novamente para o árbitro e para todos que desapontei”, completou.

Outros dois jogadores do Real Madrid, Lucas Vásquez e Jude Bellingham, também receberam cartão vermelho por protestarem de forma efusiva contra as decisões do árbitro. Imagens da transmissão mostram que o espanhol chegou a invadir o campo, enquanto Rüdiger lançou o objeto de forma impulsiva em meio à confusão.

Consequências e perspectiva de punição

A conduta de Rüdiger chamou atenção não apenas pela gravidade, mas também pelo contexto da partida decisiva. Como o árbitro De Burgos Bengoechea relatou detalhadamente o episódio na súmula, há o temor por um aumento substancial da pena. Isso porque specialistas apontam que a responsabilidade dos atletas em campo é ainda maior em finais de campeonato, onde o exemplo dado reflete diretamente na imagem dos clubes.

De acordo com o ‘AS’, da Espanha, o Real Madrid se prepara para o pior internamente. O que quer dizer que há um consenso sobre a possibilidade de uma punição exemplar e até incomum por parte da Federação Espanhola de Futebol. “Ele corre o risco de uma suspensão que significaria dizer adeus ao restante da temporada da liga. Deixaria o treinador com uma defesa em frangalhos, forçando-o a utilizar Tchouameni como zagueiro”, diz a reportagem.

