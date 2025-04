Palmeiras terá nova sequência fora de casa e números animam os torcedores

A maratona de jogos do Palmeiras continua agitada. Após disputar três partidas fora do Allianz Parque, o time voltou para casa, mas perdeu para o Bahia no último domingo (27) e, de quebra, deixou a liderança do Campeonato Brasileiro. No entanto, essa volta para casa será breve, já que a equipe terá novos compromissos longe de São Paulo.

Primeiro, o time comandado por Abel Ferreira vai ao Castelão enfrentar o Ceará, na primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil. Na sequência, no domingo, encara o Vasco em Brasília, pelo Brasileirão. Por fim, fecha a série de jogos fora de casa diante do Cerro Porteño, pela Conmebol Libertadores, no dia 7 de maio, em Assunção, no Paraguai. Serão três viagens e confrontos considerados difíceis.

Apesar disso, atuar como visitante não tem sido problema para o Palmeiras em 2025. O desempenho é positivo: pela Libertadores, o time venceu o Bolívar na altitude na semana passada. Assim, o Verdão soma cinco vitórias consecutivas fora de casa, igualando a sequência registrada entre abril e junho de 2022. No geral, a equipe está invicta há 16 partidas como visitante, com 13 vitórias e três empates — o maior período sem derrotas fora de casa desde 1995 e 1996, quando atingiu 18 jogos de invencibilidade (17 vitórias e um empate).

Somente duas derrotas do Palmeiras fora do Allianz

Em 2025, o Palmeiras sofreu apenas duas derrotas fora de seus domínios: a primeira para o Novorizontino, no Paulistão, atuando na Arena Barueri; a segunda no Allianz Parque, no jogo de ida da final do estadual, contra o Corinthians. No Brasileirão, o último revés ocorreu justamente diante do Corinthians, em novembro de 2024.

