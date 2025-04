Segunda camisa da Seleção Brasileira será vermelha, crava site

A CBF vai quebrar uma tradição na Seleção Brasileira. De acordo com o “Footy Headlines”, site especializado em vazamento de uniformes de futebol, a camisa II do Brasil para Copa do Mundo de 2026 será na cor vermelha com o logotipo da Jordan substituindo o símbolo da Nike.

Ainda de acordo com o site, o segundo uniforme tem lançamento marcado para 206 e estará disponível a partir de março do ano que vem. O tom específico não foi divulgado, mas as primeiras indicações sugerem “uma base vermelha moderna e vibrante”. O uniforme, aliás, já passou pela aprovação do presidente Ednaldo Rodrigues.

Tradicionalmente, os uniformes alternativos da Seleção Brasileira são azuis. Aliás, a camisa azul entrou na Seleção como um improviso, na Copa 1958 para diferenciar da camisa amarela da Suécia, adversária do Brasil na final e dona da casa.

O lançamento é uma tática comercial da Nike e da CBF, que apostam em um produto voltado para a geração mais nova. Internamente, a CBF sabe que pode gerar algum tipo de estranheza. Mas topou arriscar. Na gestão de Ednaldo, a Seleção usou uma camisa preta, em uma campanha contra o racismo em partida contra Guiné. No entanto, não foi um lançamento da Nike.

E o estatuto da CBF?

O estatuto da CBF, no capítulo “Dos Símbolos”, prevê que a alteração só pode ser em jogos festivos e não para a próxima Copa do Mundo, por exemplo.

“Os uniformes obedecerão às cores existentes na bandeira da CBF e conterão o emblema […] podendo variar de acordo com exigências do clima, em modelos aprovados pela Diretoria, não sendo obrigatório que cada tipo de uniforme contenha todas as cores existentes na bandeira e sendo permitida a elaboração de modelos comemorativos em cores diversas, sempre mediante aprovação da Diretoria”, diz o estatuto.

A Nike, responsável pela criação do uniforme, é a atual fornecedora da Seleção Brasileira desde 1996. Antes, o Brasil chegou a vestir Umbro, Topper, Adidas e Athleta.

