Savarino ganhará, enfim, homenagem na arquibancada do Nilton Santos

Já estava mais do que na hora! Protagonista dos títulos da Libertadores e do Brasileirão de 2024, o meia-atacante Savarino receberá, enfim, homenagens das tribunas do Estádio Nilton Santos. Nesta segunda-feira (28), o “Movimento Ninguém Ama Como A Gente”, responsável por mosaicos, bandeirões e faixas de exaltação ao Glorioso, anunciou que o craque venezuelano também terá o seu rosto estampado em um bandeirão. O grupo, assim, iniciou, na internet, uma campanha de arrecadação. A torcida alvinegra chegou junto e comprou o barulho.

“Foram incontáveis os comentários para termos em nossa arquibancada um bandeirão de homenagem para nosso ídolo e craque Savarino. É com muita alegria que anunciamos hoje a campanha de arrecadação para o Bandeirão especial em homenagem ao nosso camisa 10, campeão da Libertadores e do Brasileiro, marcado em nossa história e que escolheu continuar com a Nossa Gente”, destacou o coletivo de torcedores.

Em seguida, o “Movimento Ninguém Ama Como A Gente” apresentou um pequeno spoiler.

“Nessa arrecadação, visamos a nova estrutura para erguer o bandeirão 3D, que servirá para este e outros bandeirões que temos e faremos futuramente”, avisou o grupo.

Em 2025, o mesmo coletivo acrescentou dois campeões à bandeira com os maiores ídolos da história do Botafogo: o capitão Freitas e Luiz Henrique. A massa alvinegra, porém, reclamou da falta de uma homenagem a Savarino.

O astro da Vinho Tinto está no Botafogo desde o começo do ano passado. Ele soma 18 gols em 81 jogos.

