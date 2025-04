Flamengo tem melhor ataque e defesa do Brasileirão

Sem sustos e com muitos méritos, o Flamengo apresenta melhor ataque e defesa do Campeonato Brasileiro 2025. Após a goleada sobre o Corinthians, no Maracanã, pela sexta rodada da competição, a diferença ficou ainda mais evidente. Líder da competição, o Rubro-Negro soma 15 gols e sofreu apenas dois em seis jogos até o momento.

No ataque, o Flamengo já tem dois jogadores na artilharia do Brasileirão. Arrascaeta, que parece ter voltado à sua forma física, balançou cinco vezes as redes. Além dele, Pedro dá esperanças de dias ainda melhores ao setor ofensivo e já fez quatro gols no torneio. No último domingo (27), aliás, ele fez o seu primeiro jogo como titular e marcou duas vezes.

Na parte defensiva, Léo Ortiz e Léo Pereira se destacam e estão cada vez mais sólidos na competição. No entanto, além disso, as coberturas dos laterais, antecipações dos volantes e a ajuda de quem está nas linhas mais avançadas fazem a diferença. Mesmo quando a bola está no campo de ataque.

Considerando a Libertadores, o Flamengo, aliás, tem cinco partidas seguidas sem ser vazado. E olha que teve jogo fora de casa, na altitude. A única partida fora da curva foi na derrota para o Central Córdoba, na Libertadores. Foi a primeira e o único revés de Filipe Luís na temporada.

“Primeiramente, o nível dos jogadores, que é muito bom. Depois, o nível de comprometimento e de estudo deles mesmo são muito altos. Eles mesmo se cobram, vem me perguntar o que poderiam ter feito em tal jogada, como poderiam ter solucionado. Esses debates ajudam muito a fase defensiva. Eu penso que ataques ganham jogos, mas defesas ganham campeonatos”, afirmou o treinador.

Próximo jogo

Agora, o Flamengo vira a chave e começa a pensar na Copa do Brasil. O time carioca enfrenta o Botafogo-PB, na quinta-feira, em São Luís, no Maranhão, pela terceira fase do torneio. No fim de semana, o Rubro-Negro enfrenta o Cruzeiro, pelo Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.