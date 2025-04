Alvo pela PF, Bruno Henrique atinge marca histórica pelo Flamengo

Envolto em polêmicas, Bruno Henrique completou a marca de 300 jogos pelo Flamengo na goleada sobre o Corinthians, no domingo (27), no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão. O atacante iniciou sua história em 2019 pela equipe rubro-negra e continua rendendo frutos.

Bruno Henrique, que começou no banco de reservas, entrou na partida aos 35 minutos do segundo tempo, no lugar de Pedro, que marcou dois gols. O atacante, chamado pelos rubro-negros de “Rei dos Clássicos”, é o terceiro maior artilheiro do time carioca no século XXI e o terceiro maior artilheiro do clube na história do Brasileirão.

Fora das quatro linhas, Bruno Henrique vive uma situação delicada. A Polícia Federal (PF) inidiciou o atacante por suspeita de manipulação de resultados em esquema de apostas. No entanto, ele continua atuando no Flamengo sob a “presunção de inocência”.

O jogador supostamente forçou um cartão amarelo na partida contra o Santos em 2023. O motivo seria para beneficiar apostadores. Investigadores encontraram no celular do irmão de Bruno Henrique, Wander Nunes Pinto Júnior, troca de mensagens que comprometeriam o atleta, o colocando diretamente ligado ao suposto esquema de apostas. O rubro-negro foi indiciado por estelionato e fraude em competição esportiva.

Desde que se envolveu na polêmica das apostas, Bruno Henrique não conseguiu mostrar seu melhor futebol. Pelo contrário, fez partidas abaixo daquilo que se espera dele. Em 300 jogos pelo Flamengo, ele fez 101 gols e conseguiu 52 assistências. Aliás, foram 18 títulos no total.

