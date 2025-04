Camisa inédita da Seleção Brasileira terá ‘assinatura’ de Michael Jordan

A novidade histórica da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 contará com a assinatura do icônico Michael Jordan. Isso porque o segundo uniforme, na inédita cor vermelha, será fornecida pela ‘Jordan Brand’ — grife ligada ao astro da NBA. Trata-se, também, do primeiro movimento nesta relação entre a seleção e seus patrocinadores esportivos.

Pela primeira vez, o logotipo da Jordan substituirá o tradicional “swoosh” da Nike — ainda que ambas as marcas façam parte do mesmo conglomerado. A ideia também se baseia em renovar a identidade visual da Seleção e ampliar sua conexão com as novas gerações.

O uniforme ainda causa debates desde mesas esportivas às de bar. Isso porque a tradicional camisa azul, introduzida como alternativa na Copa de 1958, carregava forte simbolismo religioso. Remetia-se ao manto de Nossa Senhora Aparecida, conhecida como a padroeira do Brasil. O novo modelo, contudo, não terá qualquer referência às versões anteriores.

De acordo com o portal Footy Headlines, o modelo contará com uma base vermelha e vibrante, que remeterá à uma abordagem ousada e contemporânea.

A Jordan Brand, por sua vez, tem expandido sua presença no futebol nos últimos anos, principalmente em parcerias de destaque como com o Paris Saint-Germain. O entendimento de agora é que fornecer o uniforme da Seleção Brasileira representa um passo significativo na ampliação de sua influência global.

Inovação na identidade da Seleção

A decisão de adotar o vermelho reflete uma estratégia de marketing alinhada ao momento atual do futebol mundial. Afinal, iniciativas que buscam romper com padrões tradicionais têm sido cada vez mais frequentes entre grandes seleções e clubes. A Nike trabalha para lançar oficialmente o novo uniforme entre julho e setembro de 2025, integrando a linha principal desenvolvida para o Mundial.

É importante destacar que a Seleção Brasileira já realizou experimentações pontuais com cores fora do seu padrão histórico. Em 2019, por exemplo, a equipe vestiu camisas brancas durante a Copa América, em homenagem às suas origens. Mais recentemente, em 2023, usou uma toda preta para promover uma ação contra o racismo.

“O objetivo é se conectar com as novas gerações de torcedores. Criar uma identidade mais ousada para a disputa da Copa de 2026”, revelou o Footy Headlines.

O tom exato de vermelho ainda não foi oficialmente revelado, mas descrições iniciais indicam uma cor vibrante que reforçará o caráter jovem e arrojado do novo uniforme.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.