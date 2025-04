Felipão deve ter primeiro ato como coordenador do Grêmio diante do CSA

Felipão provavelmente estreará como coordenador técnico no compromisso seguinte do Grêmio - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Divulgação Grêmio)

O histórico treinador Luiz Felipe Scolari provavelmente terá o seu primeiro ato como coordenador técnico do Grêmio no duelo contra o CSA. Afinal, o experiente profissional deve integrar a delegação do Imortal que viajará para Alagoas na tarde desta terça-feira (29). As equipes medem forças no dia seguinte, às 21h30, no estádio Rei Pelé, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O elenco do Tricolor gaúcho permaneceu em Salvador após o empate em 1 a 1 com o Vitória, no último domingo (27), onde ocorrerá dois treinos em preparação para o compromisso pela Copa do Brasil. Em seguida, a delegação viaja para Alagoas. O presidente Alberto Guerra também estará presente, mas haverá uma troca de dirigentes.

Isso porque Guto Peixoto, que é diretor de futebol e um dos membros da delegação em Salvador, voltará para Porto Alegre. Desta forma, o vice-presidente de futebol, Alexandre Rossato, lhe substituirá. O Grêmio anunciou o retorno de Felipão ao clube na última sexta-feira (25). O ex-treinador exercerá a função de coordenador técnico de forma inédita. O profissional, aliás, já trabalhou neste cargo em sua passagem pelo Athletico, entre 2022 e 2023.

Grêmio pode ter equipe alternativa contra o CSA

Pela sequência desgastante de partidas que afeta quase todos os clubes do país, a expectativa é de que Mano Menezes opte por preservar alguns titulares já neste próximo confronto. A análise do comandante leva em consideração o desgaste com mais uma viagem, mesmo com a continuidade em Salvador para reduzi-la. Além disso, o CSA é considerado o adversário mais frágil da maratona exaustiva na qual o Imortal se encontra. O oponente alagoano, por exemplo, encontra-se na Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro.

Posteriormente, o Tricolor gaúcho voltará a focar no Brasileirão, já que enfrentará o Santos, na Arena, no próximo final de semana. O Grêmio já se mobiliza por uma recuperação no torneio mesmo com apenas seis rodadas disputadas. Isso porque a equipe soma cinco pontos e se encontra na zona de rebaixamento, mais especificamente na 18ª colocação.

