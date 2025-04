Copa (do Rei) do Brasil

Troféus da Copa do Rei e da Copa do Brasil - (crédito: Fotos: Divulgação e Thais Magalhães/CBF)

Acompanhei a final da Copa do Rei da Espanha no último fim de semana, mesmo de folga. E fiquei de boca aberta. Afinal, o bônus pago pela RFEF (Real Federação Espanhola de Futebol) é ínfimo em comparação ao que os nossos clubes recebem na Copa do Brasil.

Com o triunfo sobre o rival Real Madrid, os culés embolsaram uma premiação de 1,2 milhão de euros (R$ 7,76 milhões). Já os vice-campeões faturaram 1 milhão de euros (R$ 6,46 milhões).

Em 2025, o vencedor da Copa do Brasil receberá exatos R$ 77.175.000 apenas pelo triunfo na final. Mas um clube que dispute todas as fases anteriores pode embolsar até R$ 101 milhões, valor recorde na história. O vice-campeão, por sua vez, ficará com R$ 33 milhões.

Os mais de R$ 77 milhões daqui, correspondem, portanto, a dez vezes mais que a decisão da Copa do Rei espanhola. Mas lá, no caso, sem contar ganhos por participação — no caso, 660 mil euros (R$ 4,2 milhões) para clubes da primeira divisão — e bilheteria.

Neste cenário, como se explica tal discrepância? Pensamos logo: as estruturas do futebol brasileiro e do país ibérico não se comparam, então como os valores daqui são mais altos?

Não é de hoje que a Copa do Brasil já se consolidou como o torneio de maior premiação do Brasil. Mas, a cada ano, a CBF investe no aumento das cifras em todas as fases. Assim, o montante destinado aos clubes retrata aumentos consecutivos a cada edição.

Em 2024, o Flamengo recebeu R$ 93 milhões, aproximadamente R$ 8 milhões a menos que o valor de 2025. Já em 2023, a conquista inédita do São Paulo rendeu R$ 88,7 milhões aos cofres do clube do Morumbi.

E por aí vai com os campeões desde 2017, ano em que houve a grande virada de chave do torneio com o registro de um aumento de 500% e saiu de quase R$ 13 milhões, faturados pelo Cruzeiro naquela edição, para mais de R$ 60 milhões.

Copa do Rei da Espanha preza pela modéstia

A organização do futebol espanhol acontece de modo distinto em relação ao Brasil. Ao contrário do que ocorre aqui, a Copa do Rei tem por tradição oferecer modesta premiação. Os principais times, inclusive, decidem por escalações com reservas em parte considerável da competição.

A Espanha, aliás, tem um modelo de futebol diferente — a liga nacional é independente da federação local. Assim, os olhares se voltam para LaLiga, cuja principal função é organizar o Campeonato Espanhol, além de distribuir as receitas entre os clubes participantes.

A Federação Espanhola, por sua vez, é responsável pela logística que envolve a seleção nacional e a Copa do Rei. Estive em Madri no ano passado para a cobertura de Espanha 3×3 Brasil e entendi um pouco mais a diferença entre as instituições, que, inclusive, costumam reagir de forma distinta sobre os casos de racismo envolvendo Vini Jr.

Desse modo, os principais clubes espanhóis têm os olhos voltados em especial para a Champions. A saber, apenas pela disputa da fase de liga, os europeus lucram 18,62 milhões de euros (R$ 120,5 milhões).

Até a próxima, Joganautas!

