??s origens! Torcedores vão à loucura com mudança na transmissão da Globo

A Globo proporcionou uma mudança nas transmissões das partidas de futebol que gerou uma repercussão positiva nas redes sociais: a volta do hino dos clubes durante a narração do gol. A alteração aconteceu no clássico entra Flamengo e Corinthians, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no último domingo (27).

De acordo com o “Uol”, essa tradição foi mantida por 27 anos. No entanto, ela acabou sendo substituída por uma música padrão da emissora em 2020. A goleada por 4 a 0 do Flamengo em cima do Corinthians marcou, portanto, o retorno dos hinos dos clubes. O confronto contou com festa em comemoração aos 60 anos da Globo.

Vale ressaltar, ainda, que o confronto ‘festivo’ na comemoração teve outras lembranças ao longo do jogo: o uso de placares, minutagem e até bordões clássicos. Além disso, o narrador Luís Roberto usou um terno estampado com o primeiro logotipo da emissora.

Mudança na Globo e reação do público

A apresentação na ‘nova’ forma da comemoração dos gols aconteceu de forma rápida para o público: Everton Cebolinha marcou o primeiro gol do jogo aos quatro minutos do primeiro tempo. Aliás, a torcida rubro-negra ouviu bem o hino no jogo, uma vez que a equipe balançou as redes quatro vezes. Arrascaeta e Pedro (2) marcaram os outros gols.

Dessa forma, o público que assistia à partida – que ainda contou com um show do Belo na abertura – reagiu nas redes sociais de forma positiva.

Que bom que a Globo, mesmo tardiamente, tenha notado que era um erro não tocar o hino no time no gol. Tradição boa não se muda. — Gabriel Vaquer (@bielvaquer) April 27, 2025

ouvir o hino do flamengo após um gol, em transmissão da globo as 16h de um domingo foi o que eu pedi a Deus pic.twitter.com/lXrRuXt7jQ — gabriela ? (@topcrf) April 27, 2025

O gol do Flamengo com o hino do clube depois do gol. OS HINOS VOLTARAM!!!! pic.twitter.com/Ua6PXTrHbN — DataFut (@DataFutebol) April 27, 2025

EU TE AMO HINO PÓS DO GOL EU TE AMO pic.twitter.com/Em7zbCK9jk — SAMENGO (@samengo_ofc) April 27, 2025

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.