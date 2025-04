Corinthians anuncia contratação do técnico Dorival Júnior

O Corinthians anunciou, na tarde desta segunda-feira (28), a contratação de Dorival Júnior para o cargo de técnico da equipe. Aos 63 anos, será a primeira passagem do treinador pelo Timão. O contrato é válido até 31 de dezembro de 2026. Além dele, os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero, e o preparador físico Celso Resende chegam ao clube para compor a comissão técnica do novo comandante.

Após ser apresentado ao elenco e à comissão técnica, Dorival Júnior compartilhou seu sentimento ao assumir o comando do Corinthians.

“É um o momento importante da minha carreira. Espero deixar um legado dentro de um trabalho que já vinha acontecendo. A comissão técnica anterior comandada pelo Ramón fez um belo trabalho e nos deixa em um momento especial. Espero dar sequência a tudo isso e alcançar os melhores resultados por essa grande equipe”, disse o treinador antes de complementar.

“É uma torcida Fiel que não desiste em momento nenhum. Isso é uma marca registrada. Espero vivenciar tudo isso. Se Deus quiser, darei o meu melhor para todos os torcedores. Ao final da temporada, que possamos lutar por todas as competições que estamos disputando”, completou.

Dorival Júnior, aliás, acompanhou a derrota do Corinthians para o Flamengo, no último domingo, no Maracanã, ao lado de Fabinho Soldado. Além disso, ele esteve presente no vestiário junto para uma breve junto com os jogadores.

Após trabalho na Seleção Brasileira, o técnico, afinal, chega com a missão de comandar o time no Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. A estreia de Dorival Júnior no comando do Corinthians, aliás, deve acontecer na próxima quarta-feira (30), contra o Novorizontino, fora de casa, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Carreira de Dorival Júnior

Ao todo, foram 16 jogos sob o comando da Seleção Brasileira, com sete vitórias, sete empates e duas derrotas. Afinal, o duro revés contra a Argentina, por 4 a 1, fora de casa, culminou na demissão do treinador

Antes da Seleção, Dorival, aliás, acumulou passagens por diversos clubes do Brasil, como Flamengo, São Paulo, Santos e Palmeiras. No Rubro-Negro, foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022. Já no Tricolor, conquistou a Copa do Brasil em 2023, título inédito na galeria do clube.

