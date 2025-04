Aravena se torna dúvida no Grêmio para a Copa do Brasil por dores musculares

Aravena passou a ser um motivo de apreensão para o Grêmio na preparação para o compromisso diante do CSA pela Copa do Brasil. Afinal, o chileno tornou-se dúvida no Imortal depois de sentir incômodos musculares na coxa no empate por 1 a 1 com o Vitória pelo Brasileirão, no último domingo (27). Com isso, por conta do episódio, o atacante passará por exames de imagem, em Salvador, para constatar a gravidade do problema.

Aravena sentiu as dores musculares em sua primeira participação em campo, quando entrou na segunda etapa do último jogo. Como o período de recuperação entre o empate com o Vitória e o duelo contra o CSA é curto, de dois dias, a tendência é de que o chileno não esteja apto a entrar em campo. Vale relembrar que o atacante é opção a Cristian Olivera inicialmente pelo lado esquerdo.

Portanto, se houver a confirmação da contusão de Aravena, o técnico Mano Menezes teria à disposição somente dois atletas oriundos da base. No caso, André Henrique e Alysson. O Tricolor gaúcho enfrentará o CSA pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (30/04), às 21h30, no estádio Rei Pelé, em Alagoas.

Felipão deve estrear como coordenador do Grêmio diante do CSA

O histórico treinador Luis Felipe Scolari provavelmente terá o seu primeiro ato como coordenador técnico do Grêmio no duelo contra o CSA. Afinal, o experiente profissional deve integrar a delegação do Imortal que viajará para Alagoas na tarde desta terça-feira (29). O elenco do Tricolor gaúcho permaneceu em Salvador após o empate com o Vitória, e sua programação conta com dois treinos de preparação. A viagem para Alagoas ocorrerá, na tarde desta terça-feira (29).

O Grêmio anunciou o retorno de Felipão ao clube na última sexta-feira (25). O profissional, aliás, já trabalhou neste cargo em sua passagem pelo Athletico, entre 2022 e 2023.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook