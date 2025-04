Alan Franco, do Atlético-MG, tem nova lesão confirmada

Dessa forma, Cuca não vai poder contar com o jogador nas próximas partidas. O clube confirmou uma contusão óssea no joelho direito, mas sem lesões ligamentares. Alan Franco, portanto, já começou o tratamento com a fisioterapia do time.

Vale ressaltar que o zagueiro ficou fora por três semanas, se recuperando de uma lesão no ligamento colateral-media no mesmo joelho. Ele teve tratamento conservador, sem necessidade de cirurgia.

Cuca também não deve poder contar com o zagueiro Lyanco para o confronto contra o Maringá, que sofreu lesão no músculo adutor da coxa esquerda na véspera do jogo contra o Mirassol. Assim, o jogador segue em tratamento na fisioterapia e não deve viajar para o Paraná. Gabriel Menino, Cadu, Caio Maia, Júnior Santos e Guilherme Arana são outros jogadores em tratamento. Por outro lado, o treinador pode contar com o retorno de Igor Gomes e Brahian Palacios.

Atlético Mineiro enfrenta o Maringá nesta terça-feira (29), às 19h30, no Willie Davids, em Paraná, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

