Fluminense tem reforços para compromisso no Brasileirão Sub-20

Invicto há três jogos no Brasileirão Sub-20, o Fluminense embarca com reforços para enfrentar o Juventude, às 15h (de Brasília) desta quarta-feira (30), no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha (RS), pela oitava rodada. Isso porque a base do time titular, ausente do empate em 1 a 1 com o América-MG, na última quarta (23), no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém, por servir o futebol profissional, está de volta à categoria.

São os casos do goleiro Kevyn Vinícius, dos laterais Júlio Fidelis e Vagno, do zagueiro Gustavo Cintra, dos volantes Dohmann e Fabinho e dos atacantes Kelwin e Wesley Natã. Eles treinaram junto ao restante do elenco na manhã desta segunda (28). Depois, seguiram viagem para Caxias do Sul (RS), onde a delegação fica hospedada e treina nesta terça (29).

LEIA MAIS: Sina continua! Fluminense venceu apenas três dos últimos 25 clássicos

“O retorno dos meninos que estavam no futebol profissional dá ainda mais peso à nossa lista de relacionados e confiança para os demais atletas. São jogadores acostumados a competir em alto nível e que têm um ritmo de jogo apurado. O Juventude está em um momento muito especial e, há uma semana, era líder do campeonato. Tropeçou fora de casa para o Fortaleza, mas tem uma equipe muito qualificada e competitiva. O duelo será muito difícil, então, quanto mais fortes pudermos ser, em termos de qualidade e experiência, melhor”, disse o técnico Felipe Canavan ao site oficial do clube.

Wallace Davi também é reforço no Fluminense

A lista de 20 relacionados pelo treinador tem ainda mais um reforço vindo do Time de Guerreiros. Trata-se do volante Wallace Davi, de 18 anos, integrado pela primeira vez aos juniores em 2025.

O Tricolor alcançou seis jogos de invencibilidade na temporada ao vencer o Madureira, no último sábado (26). Foi em Conselheiro Galvão, por 2 a 0, em confronto adiado da quarta rodada da Copa Rio. Com a vitória, a equipe chegou à vice-liderança do Grupo B.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.