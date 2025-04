Luiz Araújo celebra ‘momento especial’ e busca titularidade no Flamengo

Além do atacante Bruno Henrique, Luiz Araújo também atingiu uma marca importante pelo Flamengo, no último domingo, na goleada sobre o Corinthians, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante, que atingiu a marca de 100 jogos com a camisa rubro-negra, celebrou o momento especial e também exaltou a festa da torcida.

“Estou muito feliz de atingir essa marca com a camisa do Flamengo. É um momento especial na minha carreira como jogador, ainda mais vestindo o manto sagrado e diante da Nação. Fizeram uma linda festa, nós só fizemos nossa parte dentro de campo. Fizemos um grande jogo, estávamos precisando voltar a vencer após o empate. Estou muito feliz de atingir essa marca. Espero que venham mais jogos, gols e assistências com essa camisa. Quero continuar trabalhando e fazer história”, afirmou o atacante.

Além disso, Luiz Araújo ainda não conseguiu se candidatar como jogador no elenco principal. Aliás, ele não inicia uma partida desde a vitória sobre o Deportivo Táchira, pela Libertadores. Aquele, afinal, foi o quarto jogo seguido como titular, mas o atacante retornou ao banco depois.

“Temos uma grande equipe. Não à toa vamos brigar por todos os títulos neste ano. Filipe está bem servido ali na frente, tem grandes jogadores. Estamos sempre ali para poder ajudar, sempre preparados. Não só eu, mas todos que estão entrando têm dado conta do recado. Só o Flamengo tem a ganhar, a torcida, o Filipe. O ano é muito longo e precisamos de todo mundo”, disse Luiz Araújo.

Elogios a Pedro

Voltando à forma ideal, Pedro, aliás, já tem quatro gols no Brasileirão e marcou duas vezes contra o Corinthians. O companheiro, portanto, fez questão de ressaltar a importância do camisa 9.

“Pedro é um grande centroavante, o melhor do Brasil. Sou privilegiado de poder jogar com ele, torna tudo mais fácil. A característica do Juninho e do Bruno Henrique, que estavam jogando ali, é diferente. Até mesmo do Plata. São mais rápidos. Mas todos estão acostumados com o Pedro aqui, jogamos muito juntos. Estamos muito felizes de ele voltar e marcar. É importante para nós, temos um grande ano e precisamos de todos bem”, enalteceu o camisa 7.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.