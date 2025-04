Botafogo anuncia retorno do lateral Marçal

O Botafogo anunciou o retorno do lateral-esquerdo Marçal, que fez parte do elenco que conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro em 2024. Com saída após o fim do contrato no dia 31 de dezembro, o jogador de 36 anos retorna após quatro meses fora.

Marçal, aliás, já foi regularizado no BID no fim de março e começou a treinar com o elenco do Botafogo antes mesmo de resolver pendências contratuais. O jogador procurou John Textor com o desejo de encerrar a carreira em um grande clube. Ele ainda revelou que teve algumas propostas, mas nenhuma preenchia o espaço que o Botafogo deixou em seu coração.

“Sensação de retornar ao Botafogo é maravilhosa. Foi um momento de indecisão no início do ano, no fim do meu contrato, mas quando recebi essa ligação ou mensagem do John, fiquei muito feliz. É como se eu não tivesse saído. Tive muitas sondagens, propostas, mas nenhuma delas de fato preenchia esse vazio que o Botafogo estava deixando. Ainda bem que voltei, tô aqui pra começar essa história linda que iniciamos. Certeza que vamos muito longe”, disse Marçal à Botafogo TV.

A primeira passagem de Marçal pelo Botafogo foi no começo na temporada de 2022. No ano passado, o veterano se tornou a terceira opção para o setor depois de um ano e meio como titular.

Marçal realizou 91 jogos com a camisa do Botafogo. Ele marcou três gols e distribuiu nove assistências. Antes de chegar ao clube carioca em 2022, o lateral passou por clubes como Benfica, de Portugal, Lyon, da França, e o Wolverhampton, da Inglaterra.

Reforços do Botafogo

Marçal, assim, é o 10º reforço do Botafogo em 2025, após Léo Linck, Jair, David Ricardo, Wendel (que só chega em junho), Artur, Santiago Rodríguez, Nathan Fernandes, Elias Manoel e Rwan Cruz.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.