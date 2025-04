Arsenal x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

As semifinais da Champions 2024/25 começam a ser disputadas nesta terça-feira (29). Arsenal e PSG se enfrentam às 16h (de Brasília), na primeira partida desta fase que antecede a final do torneio de clubes mais importante do futebol europeu. A bola rola no Emirates Stadium, em Londres, casa dos Gunners. O jogo da volta está marcado para o próximo dia 7 de maio, no Parque dos Príncipes, em Paris.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e Max (streaming).

Como chega o Arsenal

O Arsenal viu o Liverpool conquistar o título da Premier League no último final de semana e aposta todas as suas fichas no título inédito da Champions. O time chega embalado após eliminar o Real Madrid nas quartas de final, com vitória por 5 a 1 no placar agregado.

Além disso, o técnico Mikel Arteta tem motivos para comemorar. Isto porque o lateral Ben White e o meio-campista Mikel Merino estão recuperados de lesão, participaram dos últimos treinamentos com o restante do grupo e ficam à disposição para o jogo desta terça-feira.

Contudo, o time londrino ainda segue com alguns problemas no elenco, que o acompanharam durante toda a temporada. Assim, Jorginho, Gabriel Jesus, Havertz e Gabriel Magalhães, no departamento médico do clube, são as baixas confirmadas.

Como chega o PSG

Por outro lado, o PSG, que conquistou o título do Campeonato Francês antecipadamente, também faz uma grande temporada e sonha com a conquista inédita da Champions. O clube de Paris eliminou o Aston Villa nas quartas de final e terá a vantagem de jogar a partida da volta em Paris, diante de seus torcedores. Ou seja, o grande objetivo do PSG é sair de Londres com um bom resultado para definir a classificação em casa.

Além disso, a boa fase do PSG não se limita aos resultados. Isto porque o técnico Luis Enrique não terá problemas no elenco e poderá entrar em campo com força máxima.

A única notícia ruim em Paris fica por conta da derrota por 3 a 1 para o Nice, na última sexta-feira (25), que quebrou a invencibilidade do time no Campeonato Francês.

Arsenal x PSG

Semifinal da Champions 2024/25 — (jogo de ida)

Data e horário: terça-feira, 29/04/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING).

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior e Lewis-Skelly; Partey, Rice e Odegaard; Saka, Trossard (Merino) e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Doue (Barcola), Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

Árbitro: Slavko Vin?i? (SVN).

VAR: Alen Borošak (SVN).

Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e Max (streaming).

