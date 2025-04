Carille se despede após deixar o Vasco: ‘Foi uma honra’

Fábio Carille nunca viveu lua de mel com o torcedor do Vasco - (crédito: Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

O técnico Fábio Carille se despediu do Vasco em texto publicado em suas redes sociais nesta segunda-feira (28). Demitido no último domingo (27), após derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, pela sexta rodada do Brasileirão, o agora ex-treinador se declarou, assim, honrado pela oportunidade. Sem citar a torcida, com quem trocou farpas em determinados momentos, agradeceu, então, à diretoria, aos jogadores e aos funcionários pela esperança em seu trabalho.

Dessa forma, foram 21 jogos à frente do Vasco, com nove vitórias, cinco empates e sete derrotas. Ao todo, foram 28 gols feitos e 21 sofridos. Angariou, assim, aproveitamento de 53,9% à frente do clube carioca, com quem chegou à semifinal do Estadual e mantém vivo na Copa do Brasil e na Sul-Americana, além da 11ª posição no Brasileirão.

Confira o comunicado de Fábio Carille, ex-técnico do Vasco

“Na noite do último domingo, eu e minha comissão técnica encerramos nosso ciclo no Vasco da Gama. Foram pouco mais de quatro meses de trabalho intenso, dedicação e empenho para alcançar os objetivos traçados pelo clube.?

Agradeço à diretoria pela oportunidade, aos atletas pelo comprometimento diário e a todos no clube por acreditarem no trabalho e nos abraçar desde o primeiro momento. Trabalhar em um clube da grandeza do Vasco foi uma honra.? Desejo sucesso ao clube na sequência da temporada.

Fabio Carille.”

