Conmebol anuncia Lima como sede da final da Libertadores 2025

A Conmebol confirmou, nesta segunda-feira (28), Lima como a cidade da grande final da Libertadores 2025. Disputando com Brasília e Montevidéu, a escolha por Lima, no Peru, foi definida no último dia 10. O presidente da entidade, Alejandro Dominguez, comunicou em suas redes sociais.

“A grande Final Única da CONMEBOL Libertadores 2025 será em Lima! Nos vemos em 29 de novembro para viver juntos uma nova edição da Glória Eterna”, escreveu o dirigente.

A tendência é que a finalíssima seja no Estádio Monumental “U”, do Universitario, que tem capacidade para 80.093 torcedores. Além dele, há a opção do Estádio Nacional, que é mais moderno, mas tem capacidade menor: 50.086 pessoas.

Brasília, que oficializou a candidatura em dezembro para receber a final no Estádio Mané Garrincha, entrou na pauta da reunião da Conmebol. Porém, a casa do Universitário-PER, que está no Grupo B desta edição da Libertadores, despontou como a melhor escolha, na visão da entidade sul-americana.

A edição atual da Libertadores, aliás, conta com sete clubes brasileiros ainda na disputa: Bahia, Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e São Paulo. Todos seguem com chances de chegar à grande final. O histórico recente mostra a força do futebol brasileiro na competição, e a expectativa é de mais uma decisão emocionante, independente dos finalistas.

