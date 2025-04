Meia Allano, do Operário, projeta duelos contra o Vasco pela Copa do Brasil

Allano acredita em classificação do Operário contra o Vasco na Copa do Brasil - (crédito: Foto: André Oito/OFEC)

Titular do Operário-PR, próximo adversário do Vasco na temporada, o meia Allano é um dos destaques na campanha da equipe de Ponta Grossa na Copa do Brasil. Assim, ele ressaltou o desejo de alcançar a próxima fase do torneio.

Campeão Paranaense de 2025, o Fantasma igualou, nesta edição, sua melhor campanha no torneio nacional. A anterior fora na temporada passada, quando caiu perante o Grêmio após dois confrontos na terceira fase. O jogador relembra a campanha, sendo otimista com os próximos passos da equipe.

“Tivemos dois adversários difíceis nas duas primeiras fases, em jogo único. O primeiro foi contra o Humaitá, na casa deles, e passamos nos pênaltis. Contra o Tombense também foi muito difícil, mas conseguimos avançar. Então, já mostramos a nossa força na competição. Igualamos a melhor campanha do clube e o nosso desejo é poder ir ainda mais longe”, disse.

A primeira partida será nesta quinta-feira (1º de maio), em Ponta Grossa. Titular em todos os últimos dez jogos do Operário na temporada, Allano falou sobre duelo contra o Vasco. O meia reconheceu a grandeza da equipe carioca, mas ressaltou que o Operário vai em busca da classificação.

“O Vasco é uma grande equipe, com jogadores de muita qualidade. Respeitamos muito eles, mas também temos nossos objetivos e uma camisa tradicional para defender. Sabemos do momento que estamos vivendo na temporada, que não é dos melhores, mas nosso grupo tem consciência de que podemos melhorar e nada melhor do que uma partida como essa para entrarmos bem e buscarmos a vitória. Sabemos que nada será decidido aqui; são dois jogos, e precisamos ter tranquilidade em ambas as partidas para buscar essa classificação”, concluiu.

