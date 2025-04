Clube português homenageia Ayrton Senna em novo uniforme

O Estoril Praia, de Portugal, lançou nas últimas semanas, o quarto uniforme da equipe para a temporada. O novo manto, portanto, conta com uma homenagem ao piloto brasileiro Ayrton Senna. Aliás, a iniciativa celebra os 40 anos da primeira vitória de Senna na Fórmula 1, conquistada no Circuito do Estoril, no país lusitano.

Inspirações fora do esporte não são novidades para a concepção de camisas de futebol. Aliás, no Brasil, a Volt Sport, empresa brasileira que patrocina onze clubes no futebol nacional, se destaca por este tipo de lançamentos. Ídolos dos clubes, estádios, cidades e até designs sobre a preservação do meio ambiente já estiveram presentes nos uniformes.

Dessa forma, equipes como Fortaleza, Santos e Sport já homenagearam personalidades de fora do esporte, como o cantores Fagner e Charlie Brown Júnior e o escritor Ariano Suassuna, respectivamente.

A homenagem do Estoril para um dos maiores pilotos de todos os tempos repercutiu não só em Portugal, mas no mundo todo, principalmente no Brasil.

“Ídolos, independente do esporte, têm essa capacidade de furar bolhas. No caso do Ayrton Senna, sua figura é aclamada mundialmente, o que faz com que, mesmo em outro país e outra modalidade, a homenagem seja muito bem vista entre os torcedores. É o tipo de ação que gera um alto engajamento para o clube e tem o potencial de trazer novas ativações e oportunidades comerciais”, ressalta Bruno Brum, CMO da End to End.

