Manchester City planeja mudanças e deve negociar Ederson

O Manchester City teve um motivo para comemorar no último final de semana ao garantir vaga na final da Copa da Inglaterra (FA Cup). No entanto, a temporada do time de Guardiola foi decepcionante. A equipe não conseguiu brigar até o fim pela Champions e pela Premier League, as duas competições que eram tratadas como prioridades no clube. Dessa maneira, mudanças importantes estão previstas no elenco.

Uma delas deve ser a saída de Ederson. Aos 31 anos, o goleiro brasileiro voltou a despertar o interesse do futebol árabe, assim como aconteceu na última janela de transferências. Desta vez, sua saída parece estar mais próxima de acontecer. Isto porque, segundo a imprensa inglesa, o City está aberto a negociações.

Entre os motivos estão a queda de rendimento de Ederson, o histórico recente de lesões e o fato de seu contrato terminar em 2026. O clube já planeja uma reformulação no setor e busca um substituto mais jovem, como Diogo Costa, do Porto, ou até um nome consagrado, como Jan Oblak, do Atlético de Madrid.

Além de Ederson, Kevin De Bruyne também deve deixar o Manchester City. A diretoria decidiu não renovar o contrato do meia belga, que sempre foi peça fundamental no esquema de Guardiola quando esteve em forma.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.