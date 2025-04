Ancelotti acerta com a Seleção Brasileira, diz jornalista

Carlo Ancelotti será o próximo técnico da Seleção Brasileira. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado da bola, o treinador italiano chegou a um acordo com a CBF e assumirá o comando a partir de junho, a tempo dos jogos contra Equador (dia 5) e Paraguai (dia 10) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

A expectativa da CBF é contar com Ancelotti já na primeira semana de junho, período em que os jogadores convocados se apresentarão para a Data Fifa, entre os dias 2 e 10.

Inicialmente, o contrato terá validade até a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Para oficializar o acerto, no entanto, ainda é necessário que Ancelotti resolva sua saída do Real Madrid.

O jornal ‘Marca’, da Espanha, também confirmou o acordo entre Ancelotti e a CBF. No entanto, segundo a publicação, o início do trabalho do italiano com a Seleção depende de uma reunião final com o Real Madrid.

Embora o contrato de Ancelotti com o Real vá até 2026, a imprensa espanhola já considera seu ciclo no clube encerrado, após uma temporada marcada por resultados e atuações irregulares. A diretoria, inclusive, já trabalha há meses na busca por um substituto e vê Xabi Alonso, técnico do Bayer Leverkusen, como o principal favorito.

As conversas com Ancelotti se intensificaram após a derrota do Real Madrid para o Barcelona na Copa do Rei. Além disso, o treinador deu declarações que sugeriram o fim de seu ciclo no clube espanhol.

