Ex-jogador garante que Flamengo é capaz de competir com Real Madrid e Barcelona

Pedro (esquerda) e Arrascaeta (direita) foram alguns dos destaques da goleada do Flamengo sobre o Corinthians, no Maracanã - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O ex-jogador e comunicador Neto exaltou o desempenho do Flamengo na temporada. Assim, na edição desta segunda-feira (28), o apresentador do programa “Os Donos da Bola” indica que a equipe carioca é a favorita a conquistar o título brasileiro. A declaração ocorreu um dia após a vitória de goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians, no Maracanã.

Inclusive, de acordo com ele, pelo nível de performance neste ano, o Rubro-Negro tem a capacidade de competir contra os principais clubes europeus como Barcelona e Real Madrid.

“O Flamengo vai ser campeão brasileiro, irmão. Nenhum time da América do Sul tem o elenco do Flamengo. O Flamengo briga com Real Madrid e Barcelona. Coloca o Flamengo para disputar a Liga dos Campeões e o Campeonato Inglês e ele vai brigar pelo título!”, argumentou Neto na atração.

Galvão Bueno também rasgou elogios ao Flamengo

O narrador Galvão Bueno teve discurso semelhante logo após o fim da partida e também se rendeu à atuação de gala do time da Gávea.

“Um show no Maracanã!! O Flamengo dominou o Corinthians desde o 1º minuto e goleou: 4 a 0!! Com 2 de Pedro!! Arrascaeta e Everton completaram!! O Fla lidera por enquanto e vai secar o Palmeiras contra o Bahia!! E Dorival, que assina amanhã com o Timão, viu tudo de perto!!”, detalhou o locutor da Amazon Prime.

Graças ao placar elástico, o Flamengo se encontra na liderança do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos, após seis rodadas. O time carioca também se manteve na primeira colocação depois da derrota do Palmeiras para o Bahia, no Allianz Parque. Contudo, o Rubro-Negro terá que mudar suas atenções para a Copa do Brasil em seu compromisso seguinte. Afinal, o time da Gávea enfrentará o Botafogo, da Paraíba, na próxima quinta-feira (01/05), às 20h, no estádio Castelão, em São Luís, capital do Maranhão.

Na sequência, os cariocas voltarão a centralizar seus esforços no Brasileirão, já que medirá forças com o Cruzeiro, também na condição de visitante. O embate pela sétima rodada da competição ocorrerá no Mineirão, no próximo domingo (04/05).

