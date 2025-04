Cruzeiro estipula prazo para definir situação de Dudu

Sem clima para ficar no Cruzeiro, o atacante Dudu deve sair do clube celeste, onde tem contrato até dezembro de 2027. A expectativa é que o clube bata o martelo sobre a situação do jogador até o fim da semana. Neste momento, ele está fora dos planos do técnico Leonardo Jardim e não entra mais em campo.

O caso de Dudu está sendo resolvido diretamente por Alexandre Mattos, CEO do Cruzeiro. O dirigente, afinal, tem boa relação com o atacante e com o staff e busca uma solução. No entanto, o atacante já deixou claro nos bastidores que aceita sair caso receba os valores no contrato estabelecido.

As conversas, neste momento, caminham para uma ruptura entre atacante e clube. A rescisão, afinal, é o cenário mais provável. Entretanto, Dudu ficaria sem poder atuar por um mês e meio. Isto porque as janelas do Brasil e exterior estão fechadas. Então, Dudu só poderia ser inscrito a partir de 10 de junho, com a abertura da janela para clubes no Mundial de Clubes, mas que poderá ser utilizada pelas outras equipes.

O “ge” publicou que o atleta teria dito a seguinte frase no vestiário do Cruzeiro. “Estou no clube para cumprir meu contrato, só quero saber do que tenho a receber”. O jogador, afinal, também não comenta essa frase. Por outro lado, o técnico Leonardo Jardim falou após a partida que um “motivo interno” motivou Dudu a não ser relacionado.

Em meio ao cenário de incerteza, o Cruzeiro segue a preparação para voltar a campo nesta quinta-feira (1), às 21h30, diante do Vila Nova (GO), em Minas Gerais, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

