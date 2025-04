Internacional x Maracanã: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e Maracanã se enfrentam, nesta terça-feira (29), no Beira-Rio, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil - (crédito: Foto: Arte / Jogada10)

O Internacional enfrentará o Maracanã, do Ceará, nesta terça-feira (29), às 19h, no Beira-Rio, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O confronto representará a estreia do Colorado no torneio, enquanto o adversário nordestino participou das duas etapas anteriores. Gaúchos recuperaram confiança e cearenses vivem invencibilidade.

Onde assistir

A partida terá a transmissão do SporTV na TV fechada e do Premiere no sistema pay-per-view.

Como chega o Internacional

O Colorado retomou o caminho das vitórias ao superar o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado (26). Anteriormente a isso, a equipe passava por um período de quatro jogos sem um resultado positivo. O entendimento da comissão técnica é que o duelo contra o Maracanã é o momento ideal para preservar grande parte dos seus titulares.

Como o time nordestino é considerado o adversário mais frágil na maratona exaustiva de partidas que o Inter se encontra, a prioridade serão os compromissos seguintes pelo Brasileirão e Libertadores. Portanto, os jogadores com mais chances de serem poupados são o zagueiro Vitão, o lateral-esquerdo Bernabei, os meio-campistas Bruno Henrique e Alan Patrick, além do atacante Wesley.

Desta forma, Rogel, Ramon e Óscar Romero são os principais candidatos a ganharem oportunidades entre os 11 iniciais nos lugares de Vitão, Bernabei e Alan Patrick, respectivamente. Inclusive, o volante Fernando e o atacante Borré são dúvidas para o embate. Caso o experiente meio-campista não tenha condições de atuar, Ronaldo provavelmente seguirá como titular. Além disso, Gustavo Prado e Vitinho disputam a vaga de Wesley.

Como chega o Maracanã

A equipe cearense passa por um período de quatro jogos sem perder desde o duelo contra o Ceilândia, quando carimbaram a classificação pela terceira fase da Copa do Brasil. Neste período foram três empates, dois pela Série D e um pelo torneio mata-mata. Além disso, venceu o Ferroviário pelo Estadual.

INTERNACIONAL X MARACANÃ

Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Data e horário: 29/04/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão (Rogel), Victor Gabriel e Ramon; Fernando (Ronaldo) e Thiago Maia; Vitinho, Romero e Gustavo Prado (Vitinho); Valencia (Wesley). Técnico: Roger Machado.

MARACANÃ-CE: Rayr Miller; Rafael Mandacaru, Jairo Silva, Wendel Araújo e Leandro Cerqueira; Michel Pires, Wilker Souza e Jair Berlitz; Davi Torres, Ronaldo e Matheus Taumaturgo. Técnico: Junior Cearense.

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Auxiliares: Alessandro Álvaro Rocha (BA) e Daniella Coutinho Pinho (BA)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.