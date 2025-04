Real Madrid se prepara para reformulação com Xabi Alonso

O Real Madrid se prepara para uma reformulação no fim desta temporada. A saída de Carlo Ancelotti, que assumirá a Seleção Brasileira, e a provável chegada de Xabi Alonso devem abrir caminho para pelo menos cinco contratações no clube merengue: três para reforçar a defesa e duas para o meio-campo.

Mesmo ainda com possibilidade matemática de tirar o título do Barcelona no Campeonato Espanhol, o presidente Florentino Pérez já traçou o plano de renovação. A ideia é fortalecer as posições mais carentes e montar um time mais coeso, já que o atual elenco, apesar das estrelas, sofreu com a falta de um jogo coletivo mais sólido.

Além da saída de alguns jogadores, já circulam os primeiros nomes que interessam ao Real Madrid. De acordo com informações da imprensa espanhola, a intenção é montar uma equipe mais forte fisicamente no meio-campo e capaz de pressionar alto para sufocar os adversários.

“É importante para Xabi Alonso ter jogadores versáteis”, dizem fontes do clube.

Dessa maneira, Xabi Alonso planeja adotar um sistema flexível, que possa alternar entre algumas formações de jogo. Para isso, ele quer atletas que atuem em mais de uma função em campo.

Entre os nomes que agradam ao futuro treinador estão Alexander-Arnold, Zubimendi, Miguel Gutiérrez, um zagueiro (Huijsen, Tah ou Konaté) e Nico Paz. Todos eles são vistos como reforços que poderiam elevar consideravelmente o nível da equipe.

Xabi Alonso se mostra animado com o elenco que terá em mãos no Real Madrid

Nenhuma contratação foi fechada até o momento, mas Xabi Alonso estaria satisfeito se essas negociações se concretizarem. De qualquer forma, o atual técnico do Bayer Leverkusen já se mostra animado com o elenco que terá em mãos.

Xabi Alonso acredita que, mantendo a base atual e acrescentando algumas peças pontuais, o Real Madrid poderá competir de igual para igual com os melhores times do mundo. Por isso, a diretoria não tem pressa no mercado. A imprensa espanhola adianta que as prioridades são a contratação de um lateral-esquerdo e de um meia criativo, mas sem urgência.

