Atlético-MG anuncia renovação com o goleiro Gabriel Delfim

O Atlético oficializou nesta segunda-feira (28) a extensão do contrato do goleiro Gabriel Delfim, de 22 anos, até dezembro de 2029. A renovação reforça a aposta do clube no jovem atleta, que é o principal reserva de Everson.

“Juntos, Delfim! Revelado pelo Galo, o goleiro, destaque das primeiras rodadas do Estadual, teve seu contrato renovado até dezembro de 2029. Pra cima, Delfim!”, publicou o time mineiro através das redes sociais.

O jogador conquistou a posição após a saída de Matheus Mendes para o América, por empréstimo. Sua primeira oportunidade como titular veio no Campeonato Brasileiro de 2024, quando teve boa atuação mesmo na derrota para o Atlético-GO, em Goiânia.

Neste início de temporada, o goleiro permaneceu em Belo Horizonte enquanto o elenco principal realizava a pré-temporada nos Estados Unidos. Integrando o time que iniciou o Campeonato Mineiro, Delfim brilhou: em três partidas, contra Aymorés, Democrata e Pouso Alegre, sofreu apenas um gol.

Revelado pelo Atlético, Gabriel Delfim estreou no profissional em 2022. Assim, intregrou o elenco campeão da Supercopa do Brasil e do Campeonato Mineiro (4x). Com o goleiro entre os relacionados, o Galo enfrenta o Maringá nesta terça-feira (29), pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, às 19h30 (de Brasília).

